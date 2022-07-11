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Хороша новина для Динамо. Фенербахче вигнав екс-зірку Реала

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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11 липня, 23:35
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Напередодні матчів Ліги чемпіонів турецький Фенербахче розірвав контракт із чемпіоном світу-2014 Месутом Озілом
Мексут Озіл не зіграє з Динамо
Мексут Озіл не зіграє з Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

20 липня Фенербахче зіграє з Динамо у Лізі чемпіонів. Перед відповідальними матчами кваліфайну турецький клуб вирішив розлучитися з екс-гравцем Реала та Арсенала Месутом Озілом. Про це повідомляє NTV Sport.

У команді покладали великі надії на чемпіона світу-2014. Але хавбек постійно вередував і конфліктував із головним тренером команди Ісмаїлом Карталом. З нового сезону команду тренує Жорже Жезуш, але на Озіла він не розраховує.

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Сторони вирішили розірвати контракт, який діяв до літа 2024 року. За даними джерела, німецький футболіст турецького походження продовжить кар'єру у Істанбул Башакшехірі. До речі, замість Озіла турецький гранд збирається підписати двох суперпенсіонерів – Едінсона Кавані та Луїса Суареса.

Кавані і Суарес – потужний дует форвардів з Уругваю
Кавані і Суарес – потужний дует форвардів з Уругваю / Фото: Колаж: Сьогодні

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Месуту Озілу – 33 роки. Грав за Шальке-04, Вердер, Реал, Арсенал. З королівським клубом вигравав чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубок. Колекцію із шести трофеїв німецький турок зібрав в Англії: Кубок (3) та Суперкубок (3). З Вердером Озіл також ставав володарем Кубка Німеччини.

/ Фото: AFP

У складі збірної Німеччини Месут Озіл ставав чемпіоном світу (2014), бронзовим призером ЧС-2010 та ЧЄ-2012.

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Месут Озіл
Месут Озіл / Фото: AFP

Нагадаємо, матчі київського Динамо з турецьким Фенербахче відбудуться 20 та 27 липня.

Раніше Сергій Ребров попередив Динамо, що пройти Фенербахче буде вкрай складно.

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