Дитина померла у мене на руках: президент футбольного клубу воює на Донбасі

Олег Собуцький розповів моторошні подробиці загибелі дитини в Луганській області, яку він ніс два кілометри на руках до лікарні

Собуцький потрапив під обстріл у Луганській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент футбольного клубу Агробізнес Олег Собуцький розповів про свою участь у бойових діях на Донбасі. Раніше більшість футболістів Агробізнесу не захотіли повертатися в Україну під час війни.

"Можливо, бачили новину про те, що на Луганщині вбили 6-річного хлопчика. Вони нас бомбили. Міна впала... Я стометрівку в молодості так не бігав, як з цією дитиною на руках до лисичанської лікарні. Кілометрів зо два. Він у мене на руках і помер. Знаєте, після цього зовсім інакше дивишся на життя", – розповів Собуцький в інтерв'ю Футбол NEWS.

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Раніше ми писали, що колишній голкіпер київського Динамо Святослав Сирота порівняв президента Росії Путіна з міжнародним терористом Бен Ладеном. І закликав стратити російського диктатора.