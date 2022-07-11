Російські варвари знищили черговий український стадіон (фото)

Окупанти продовжують цілеспрямовано знищувати спортивну інфраструктуру України

Стадіон у Бахмуті зазнав обстрілу російських військ / Фото: Колаж: Сьогодні

Новою ціллю російських військ став стадіон "Металург" у місті Бахмут Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновано трибуну та приміщення арени. Раніше окупанти ракетним ударом "демілітаризували" стадіон у Миколаєві.

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Спортивний комплекс "Металург" був збудований у 1949 році. У 2012 році на арені було проведено реконструкцію вартістю 119,4 мільйона гривень.

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На базі комплексу проводили спортивні змагання з легкої атлетики, єдиноборств та футболу. Стадіон використовувала як резервну арену команда Першої ліги Краматорськ.

У манежі спорткомплексу тренувалися олімпійські та паралімпійські збірні України з легкої атлетики.

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Арена вміщує 4800 глядачів, легкоатлетичний манеж – 800 людей.

Раніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, скільки коштуватиме відновлення знищених рашистами спортивних об'єктів. Приблизна сума збитків оцінюється сотнями мільйонів доларів.