Фенербахче перед Динамо можуть посилити два суперпенсіонери

Два легендарні уругвайські форварди Едінсон Кавані і Луїс Суарес виявилися вільними агентами цього літа і можуть безкоштовно переїхати до Туреччини

Кавані і Суарес - потужний дует форвардів з Уругваю / Фото: Колаж: Сьогодні

Турецький Фенербахче цього літа проводить дуже активну трансферну кампанію, апогеєм якої має стати запрошення двох іменитих форвардів. 20 липня Фенербахче зіграє з Динамо у Лізі чемпіонів .

За інформацією турецьких ЗМІ, клуб має намір підписати Едінсона Кавані та Луїса Суареса. Обидва уругвайці перебувають у статусі вільних агентів. Вони мають пропозиції зі США, але Фенербахче манить уругвайців можливістю виступати в Лізі чемпіонів, повідомляє football24.

Реклама

Едінсону Кавані – 35 років. Грав за Палермо, Наполі, ПСЖ та МЮ. Володар Кубка Італії, шестиразовий чемпіон Франції. Зі збірною Уругваю виграв Кубок Америки-2011.

Читайте також: Букмекери назвали фаворита у битві Динамо та Фенербахче

Реклама

Луїсу Суаресу – 35 років. Грав за Аякс, Ліверпуль, Барселону, Атлетіко. Вигравав чемпіонат Іспанії з Барселоною (4) та Атлетіко (1). З каталонцями перемагав у Лізі чемпіонів-2015, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу. Зі збірною Уругваю виграв Кубок Америки-2011.

Раніше Сергій Ребров попередив Динамо, що пройти Фенербахче буде вкрай складно.