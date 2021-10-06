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Історія однієї фотографії. Найзнаменитіший удар Зідана

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
6 жовтня, 12:19
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У фіналі чемпіонату світу 2006 року Зінедін Зідан посварився з Марко Матерацці і вдарив суперника головою, за що отримав червону картку
Зідан б'є головою Матерацці у фіналі ЧС-2006
Зідан б'є головою Матерацці у фіналі ЧС-2006

Голландський фотограф Пітер Шольс виявився єдиним, який встиг зняти момент найскандальнішого епізоду фіналу ЧС-2006.

У битві за трофей зійшлися Італія і Франція. Вже на 7-й хвилині Зінедін Зідан відкрив рахунок, реалізувавши пенальті. Але на 19-й хвилині італійці відігралися завдяки голу Марко Матерацці.

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Хто б міг подумати, що ці два гравці так яскраво проявлять себе на футбольному полі, що їм встановлять пам'ятник.

На 109-й хвилині Зідан отримав червону картку за те, що вдарив головою в груди Матерацці.

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Зідан так пояснив свою поведінку: "Я попросив його припинити чіпляти мене за майку, пообіцявши віддати її після матчу. Після цього він кілька разів вимовив образи на адресу моєї матері і сестри. Його слова глибоко образили мене, і я не стримався".

Матерацці довгий час відмовчувався. Він навіть випустив книгу "Що я насправді сказав Зідану", в якій привів 250 різних фраз.

Але Марко зробив свою справу, він спровокував лідера збірної Франції. Залишившись без Зідана французи знітилися і програли в серії пенальті.

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А пам'ятник "Удар головою" зараз встановлено на набережній Дохи.

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