Всесвітня боксерська організація підтримала Україну у війні з Росією

З початку військової агресії Росії багато українських боксерів вступили до лав ЗСУ та тероборони. Серед них був володар поясу інтерконтинентального чемпіона WBO у легкій вазі Денис Берінчик.
Срібний призер Олімпійських ігор активно допомагає ЗСУ та постраждалим від російської агресії. Така патріотична позиція українського боксера не залишилася поза увагою WBO.
На своїй офіційній сторінці у Instagram організація опублікувала фото Берінчика у військовій формі та підтримала українця та весь народ нашої країни у боротьбі з агресором.
"Нехай благословить бог хоробрих українців, особливо нашого інтернаціонального чемпіона Берінчика, який нещодавно записався у добровольці, щоб допомогти у захисті своєї країни. Бажаємо всім миру та процвітання", – йдеться у повідомленні WBO.
У коментарі до публікації Берінчик відреагував на слова підтримки з боку Всесвітньої боксерської організації.
Раніше ми повідомляли, що Денису Беринчику доведеться на якийсь час перервати службу в теробороні. Чемпіон WBO International 22 жовтня проведе бій із володарем титулу Європейського боксерського союзу (EBU) Іваном Менді із Франції.