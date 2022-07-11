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Ціна любові до диктатора. Підлизу Путіна звинуватили у шахрайстві

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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11 липня, 17:32
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Колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун зганьбився на весь світ своєю любов'ю до кривавого маніяка Путіна. Але як виявилося, це кохання не було безкорисливим
Легенда автоспорту Берні Екклстоун виявився великим любителем "нафтових" доларів
Легенда автоспорту Берні Екклстоун виявився великим любителем "нафтових" доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-функціонер Формули-1 Берні Екклстоун різко змінив свою риторику підтримки Путіна і раптово пошкодував українців. Але це не врятувало 91-річного афериста.

Прокуратура Великобританії звинуватила бізнесмена у шахрайстві. Спортивному функціонеру ставиться в провину махінації з незадекларованими іноземними активами на суму понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

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"Королівська прокурорська служба вивчила дані, передані Управлінням з податкових та митних зборів Великобританії, та санкціонувала висування звинувачень у шахрайстві Бернарду Екклстоуну через незадекларовані активи за кордоном, які оцінюються у суму понад 400 мільйонів фунтів", – йдеться у повідомленні прокурорської служби.

Схоже, це є ціна любові до бункерного диктатора.

Нагадаємо, раніше екс-бос Формули-1 заявляв, що готовий заслонити російського фюрера від кулі і той усе робить правильно.

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У Путіна з'явився 91-річний охоронець
У Путіна з'явився 91-річний охоронець / Фото: Колаж: Сьогодні

Це викликало тотальний хейт у спортивній спільноті. Зірка Формули-1 Льюїс Гемілтон закликав позбавити права публічно висловлюватись любителям кривавого маніяка.

Льюїс Гемілтон розкритикував Берні Екклстоуна
Льюїс Гемілтон розкритикував Берні Екклстоуна / Фото: Колаж: Сьогодні

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