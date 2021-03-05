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Смертельний укол у голову: як українську зірку вбили на чемпіонаті світу

5 березня, 12:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Рапіра увійшла в мозок Володимира Смирнова на 14 см

"Або зі щитом, або на щиті", – так попрощався Володимир Смирнов зі своєю дружиною перед поїздкою на чемпіонат світу в Римі. Повернувся звідти олімпійський чемпіон у труні.

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Смирнов народився в місті Рубіжне Луганської області. Там почав займатися фехтуванням і в кінці 70-х, початку 80-х вважався найсильнішим рапіристом світу.

Три "золота" чемпіонату світу, перемога на Олімпіади-1980. На світову першість 1982 року Володимир теж їхав за нагородою найвищого ґатунку.

Клинок увійшов у мозок на 14 см

Жереб звів Смирнова з чемпіоном Олімпійських ігор-1976 Маттіасом Бером із ФРН. Жорсткий поєдинок двох зірок завершився трагедією. Клинок Бера не витримав і зламався, а німець за інерцією продовжив рух. Шматок рапіри пробив маску під кутом в 45 градусів, через око увійшов у головний мозок на 14 сантиметрів.

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Апарати штучно підтримували життя Володимира ще вісім днів. Але далі це робити було безглуздо. Смирнову було 28 років. Його поховали на Лук'янівському кладовищі в Києві.

Бер хотів накласти на себе руки

Маттіас Бер зробив перерву в кар'єрі після цієї трагедії. Але через пару років повернувся на доріжку. Ще тричі брав олімпійське "срібло", ставав чемпіоном світу.

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В одному інтерв'ю Маттіас зізнався, що ось уже понад 30 років живе з важким почуттям провини в ненавмисному вбивстві, яке скоїв. Він навіть хотів звести рахунки з життям. Бер приїжджав до Києва на могилу Смирнова і щоб вибачитися перед його вдовою.

Висновки зроблені

Після трагедії Міжнародна федерація фехтування виправила технічний регламент. Клинки замінили на більш міцну сталь, яка набагато жорсткіше, рідше ламається при ударах і не утворює гострих кутів при пошкодженнях. Також стали більш надійними костюми і маски спортсменів. Більше з 1982 року смертей на топ-змаганнях із фехтування не траплялося.

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фкхтування чемпіонат світу
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