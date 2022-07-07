Гвардіола зробив подарунок захисникам України

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола передав українським воїнам футбольний м'яч із автографами чемпіонів Англії

Гвардіола подарував м'яч захисникам України / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із найкращих тренерів сучасного футболу Пеп Гвардіола зробив неймовірний презент українським військовим. Цей жест він зробив у відповідь на подарунок від футбольного агента Олега Смалійчука. Про це повідомляє KDK.

Раніше Смалійчук разом із військовими на передовій зіграли у футбол та подарували м'яч Пепу Гвардіолі. Так вони віддячили іспанцю за підтримку України та Олександра Зінченка.

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"Олеже, я отримав твій подарунок. Велике спасибі тобі та твоїм хлопцям за відео, яке ви надіслали, воно глибоко схвилювало мене. Я також хочу відправити тобі м'яч. Сподіваюся, він дійде до тебе. Коли отримаєш його, пришли мені ще одне відео. Цей м'яч для тебе та твоїх друзів підписали всі гравці Манчестер Сіті, які виграли останній чемпіонат Англії. Звісно, я бажаю вам всього найкращого. Сподіваюсь, ця війна скоро закінчиться і ви повернетесь до нормального життя, до своїх близьких", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, наставник чемпіонів Англії-2022 Хосеп Гвардіола неодноразово висловлювався на підтримку України. Іспанець навіть дорікав ЄС та НАТО за недостатню підтримку нашої держави.