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Тест. Десять интересных фактов о шахматах

29 марта, 21:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

135 лет назад прошел первый матч за звание чемпиона мира

29 марта 1886 года в Новом Орлеане завершился первый официальный матч за звание чемпиона мира по шахматам. Вильгельм Стейниц победил Йоганна Цукерторта – 10:5!

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По регламенту матч игрался до 10 побед, ничьи не считались. Играли по 3 партии в неделю. Контроль времени — 2 часа на первые 30 ходов и 1 час на следующие 15 ходов. Впервые на шахматных соревнованиях применялась демонстрационная доска. Победитель получил 1000 долларов призовых.

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Последняя партия матча Стейниц – Цукерторт:

1. e4 e5 2. ♘c3 ♞c6 3. f4 exf4 4. d4 d5 5. exd5 ♛h4+ 6. ♔e2 ♛e7+ 7. ♔f2 ♛h4+ 8. g3 fxg3+ 9. ♔g2 ♞xd4 10. hxg3 ♛g4 11. ♕e1+ ♝e7 12. ♗d3 ♞f5 13. ♘f3 ♝d7 14. ♗f4 f6 15. ♘e4 ♞gh6 16. ♗xh6 ♞xh6 17. ♖xh6 gxh6 18. ♘xf6+ ♚f8 19. ♘xg4 1‑0

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К 135-летию первого чемпионского матча мы создали для вас увлекательный шахматный тест. Проверьте себя, насколько вы в курсе событий в шахматном мире.

Десять интересных фактов о шахматах

Ученые считают, что шахматы – эффективный способ улучшить свою память. Они помогают решать сложные задачи и продумывать идеи. Исследования показали, что шахматы активизируют оба полушария мозга, улучшают творческие способности, концентрацию, критическое мышление и навыки чтения.
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1/10

В шахматах ввели часы после того, как...

Шахматисты уснули за столом
100 %
Одна партия продолжалась год
0 %
Появились денежные призы
0 %
На первом международном турнире 1851 года судья, фиксировавший ходы в партии Уильямс – Маклоу, сделал историческую запись: "Партия осталась неоконченной, поскольку оба противника заснули…"
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2/10

Сколько ходов продолжалась самая длиння партия в истории международных турниров?

269
67 %
317
0 %
444
33 %
Самая продолжительная шахматная партия была сыграна между Иваном Николичем и Гораном Арсовичем в Белграде в 1989 году. Она длилась 20 часов 15 минут, за игру было сделано 269 ходов, и она закончилась вничью
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3/10

Что назвали черной дырой в шахматах?

Турнир, где проиграли все, кто играл черными фигурами
67 %
Партию Нг – Эригаяма, где 15 фигур были взяты на поле d5
33 %
Пат черному королю
0 %
В партии Нг – Эригаяма, которая прошла в 1992 году в Маниле, 15 фигур были взяты на поле d5
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4/10

Кем работал человек, который придумал складную шахматную доску?

Пожарный
0 %
Моряк
67 %
Священник
33 %
По легенде, кладную шахматную доску изобрел в 1125 году священник. Церковь запрещала священникам играть в шахматы и он складывал доску пополам, чтобы она казалась похожей на книгу
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5/10

Назовите максимальное количество ходов до первого взятия фигуры

23
0 %
78
33 %
94
67 %
В партии Рогофф – Уильямс (Стокгольм, 1969) первое взятие произошло на 94-м ходу
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6/10

Что никогда не делал Наполеон во время игры в шахматы?

Не сдавался
33 %
Не делал рокировку
67 %
Не играл черными
0 %
Говорят, Наполеон считал, что королю позорно прятаться, а потому никогда не делал рокировку
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7/10

Какой рекорд по количеству одновременных партий вслепую?

37
0 %
48
67 %
55
33 %
В декабре 2016 года узбекский шахматист Тимур Гареев дал сеанс вслепую на 48 досках. Сеанс продлился около 20 часов. Гареев выиграл 35 партий, 6 проиграл и 7 сыграл вничью
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8/10

Кому из шахматистов засчитали поражение из-за звонка мобильного телефона?

Руслан Пономарев
100 %
Гарри Каспаров
0 %
Магнус Карлсен
0 %
Руслан Пономарев стал первым шахматистом, кого дисквалифицировали за применение мобильного. В день матча Руслан праздновал 20-летие и кто-то позвонил с поздравлением
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9/10

Сколько максимально ходов может длиться партия?

2135
33 %
5949
33 %
Бесконечно
33 %
Компьютер смоделировал партию с максимальным числом ходов, вышло 5949
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10/10

На чемпионате Китая 2009 года сильнейшая шахматистка мира Хоу Ифань получила техническое поражение. За что?

Пришла на игру в мини-юбке
67 %
Опоздала на пять секунд
33 %
Курила за доской
0 %
Хоу Ифань опоздала всего на пять секунд
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