Тест. Десять интересных фактов о шахматах

29 марта 1886 года в Новом Орлеане завершился первый официальный матч за звание чемпиона мира по шахматам. Вильгельм Стейниц победил Йоганна Цукерторта – 10:5!
По регламенту матч игрался до 10 побед, ничьи не считались. Играли по 3 партии в неделю. Контроль времени — 2 часа на первые 30 ходов и 1 час на следующие 15 ходов. Впервые на шахматных соревнованиях применялась демонстрационная доска. Победитель получил 1000 долларов призовых.
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Последняя партия матча Стейниц – Цукерторт:
1. e4 e5 2. ♘c3 ♞c6 3. f4 exf4 4. d4 d5 5. exd5 ♛h4+ 6. ♔e2 ♛e7+ 7. ♔f2 ♛h4+ 8. g3 fxg3+ 9. ♔g2 ♞xd4 10. hxg3 ♛g4 11. ♕e1+ ♝e7 12. ♗d3 ♞f5 13. ♘f3 ♝d7 14. ♗f4 f6 15. ♘e4 ♞gh6 16. ♗xh6 ♞xh6 17. ♖xh6 gxh6 18. ♘xf6+ ♚f8 19. ♘xg4 1‑0
К 135-летию первого чемпионского матча мы создали для вас увлекательный шахматный тест. Проверьте себя, насколько вы в курсе событий в шахматном мире.
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