Тест. Десять интересных фактов о шахматах

135 лет назад прошел первый матч за звание чемпиона мира

29 марта 1886 года в Новом Орлеане завершился первый официальный матч за звание чемпиона мира по шахматам. Вильгельм Стейниц победил Йоганна Цукерторта – 10:5!

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По регламенту матч игрался до 10 побед, ничьи не считались. Играли по 3 партии в неделю. Контроль времени — 2 часа на первые 30 ходов и 1 час на следующие 15 ходов. Впервые на шахматных соревнованиях применялась демонстрационная доска. Победитель получил 1000 долларов призовых.

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Последняя партия матча Стейниц – Цукерторт:

1. e4 e5 2. ♘c3 ♞c6 3. f4 exf4 4. d4 d5 5. exd5 ♛h4+ 6. ♔e2 ♛e7+ 7. ♔f2 ♛h4+ 8. g3 fxg3+ 9. ♔g2 ♞xd4 10. hxg3 ♛g4 11. ♕e1+ ♝e7 12. ♗d3 ♞f5 13. ♘f3 ♝d7 14. ♗f4 f6 15. ♘e4 ♞gh6 16. ♗xh6 ♞xh6 17. ♖xh6 gxh6 18. ♘xf6+ ♚f8 19. ♘xg4 1‑0

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К 135-летию первого чемпионского матча мы создали для вас увлекательный шахматный тест. Проверьте себя, насколько вы в курсе событий в шахматном мире.

Десять интересных фактов о шахматах Ученые считают, что шахматы – эффективный способ улучшить свою память. Они помогают решать сложные задачи и продумывать идеи. Исследования показали, что шахматы активизируют оба полушария мозга, улучшают творческие способности, концентрацию, критическое мышление и навыки чтения. Пройти тест 1/10 В шахматах ввели часы после того, как... Шахматисты уснули за столом 100 % Одна партия продолжалась год 0 % Появились денежные призы 0 % Дальше 2/10 Сколько ходов продолжалась самая длиння партия в истории международных турниров? 269 67 % 317 0 % 444 33 % Дальше 3/10 Что назвали черной дырой в шахматах? Турнир, где проиграли все, кто играл черными фигурами 67 % Партию Нг – Эригаяма, где 15 фигур были взяты на поле d5 33 % Пат черному королю 0 % Дальше 4/10 Кем работал человек, который придумал складную шахматную доску? Пожарный 0 % Моряк 67 % Священник 33 % Дальше 5/10 Назовите максимальное количество ходов до первого взятия фигуры 23 0 % 78 33 % 94 67 % Дальше 6/10 Что никогда не делал Наполеон во время игры в шахматы? Не сдавался 33 % Не делал рокировку 67 % Не играл черными 0 % Дальше 7/10 Какой рекорд по количеству одновременных партий вслепую? 37 0 % 48 67 % 55 33 % Дальше 8/10 Кому из шахматистов засчитали поражение из-за звонка мобильного телефона? Руслан Пономарев 100 % Гарри Каспаров 0 % Магнус Карлсен 0 % Дальше 9/10 Сколько максимально ходов может длиться партия? 2135 33 % 5949 33 % Бесконечно 33 % Дальше 10/10 На чемпионате Китая 2009 года сильнейшая шахматистка мира Хоу Ифань получила техническое поражение. За что? Пришла на игру в мини-юбке 67 % Опоздала на пять секунд 33 % Курила за доской 0 % Дальше

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