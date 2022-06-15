Приближаемся к элите Лиги наций! Обзор матча Украина – Ирландия (видео)

Подопечные Александра Петракова расписали ничью с ирландцами в польском Лодзе. Смотрите лучшие моменты игры в видеообзоре

Сборная Украины по прежнему не проигрывает в Лиге наций / Фото: Getty Images

Сборная Украины завершила июньский сбор, насыщенный аж пятью играми. В последнем матче на этом отрезке подопечные Александра Петракова сыграли вничью с Ирландией.

Игра тяжело давалась "сине-желтым". В первом тайме у нашей команды было минимум моментов. Спасало лишь то, что и соперник не мог серьезно надавить на нашу оборону. И все же на перерыв ирландцы ушли лидерами.

Реклама

На 32 минуте защитник гостей Коллинз легко прошел по центру нескольких игроков, вошел в нашу штрафную и пробил мяч мимо Ризныка. Впрочем, перерыв пошел Украине на пользу.

Уже на 48 минуте подопечные Петракова сравняли счет. Защита гостей упустила Ярмоленко, который ворвался в штрафную и прострелил вдоль лицевой линии. На дальней штанге пас замкнул никем не прикрытый Довбик.

Номинальные хозяева пытались вырвать победу, однако и ирландцы ловили нас на контратаке. В итоге украинцам не хватило ресурса для создания по-настоящему опасных моментов у ворот Келлехера.

Реклама

Ничья позволяет нашей команде уйти на перерыв до сентября лидером квартета. Решающими обещают стать две игры против Шотландии, которую мы уже побеждали 1 июня в рамках отбора на ЧМ-2022.

ОБЗОР МАТЧА УКРАИНА – ИРЛАНДИЯ