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Наближаємось до еліти Ліги націй! Огляд матчу Україна – Ірландія (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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15 червня, 00:43
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Підопічні Олександра Петракова розписали нічию з ірландцями у польському Лодзі. Дивіться найкращі моменти гри у відеоогляді
Збірна України, як і раніше, не програє в Лізі націй
Збірна України, як і раніше, не програє в Лізі націй / Фото: Getty Images

Збірна України завершила червневий збір, насичений аж п'ятьма іграми. В останньому матчі на цьому відрізку підопічні Олександра Петракова зіграли внічию з Ірландією.

Гра важко давалася "синьо-жовтим". У першому таймі наша команда мала мінімум моментів. Рятувало лише те, що суперник не міг серйозно натиснути на нашу оборону. І все ж таки на перерву ірландці пішли лідерами.

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На 32 хвилині захисник гостей Коллінз легко пройшов центром кількох гравців, увійшов до нашої штрафної та пробив м'яч повз Різника. Втім, перерва пішла Україні на користь.

Вже на 48-й хвилині підопічні Петракова зрівняли рахунок. Захист гостей упустив Ярмоленко, який увірвався до штрафного майданчика і прострілив уздовж лицьової лінії. На дальній штанзі пас замкнув ніким не прикритий Довбик.

Номінальні господарі намагалися вирвати перемогу, та й ірландці ловили нас на контратаці. У результаті українцям забракло ресурсу для створення по-справжньому небезпечних моментів біля воріт Келлехера.

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Нічия дозволяє нашій команді піти на перерву до вересня лідером квартету. Вирішальними обіцяють стати дві гри проти Шотландії, яку ми вже перемагали 1 червня у рамках відбору на ЧС-2022.

ОГЛЯД МАТЧУ УКРАЇНА – ІРЛАНДІЯ

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