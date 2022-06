Ярмоленко больше не виноват! Вот что случилось в матче с Уэльсом (видео)

Сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира 2022 года. В решающем матче плей-офф наша команда уступила Уэльсу – 0:1. Гол в свои ворота забил Андрей Ярмоленко. Он подправил мяч после удара со штрафного Гарета Бейла.

Однако Международная федерация футбола внесла коррективы в протокол игры, и теперь автором гола значится Гарет Бейл. Об этом сообщается на официальной странице сборной Уэльса в Twitter.

GÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔLLLLLLL!!!



Following a technical review, @GarethBale11 has been awarded the winning goal against Ukraine that sent us to the #FIFAWorldCup.



Llongyfarchiadau ein Capten!



Time to celebrate that goal all over again! #TogetherStrongerpic.twitter.com/kEDEOTiZ4u