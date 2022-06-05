Проклятие плей-офф. Украина не сумела обыграть Уэльс в матче года

Национальная команда Украины проиграла финальный матч отбора ЧМ-2022 Уэльсу со счетом 0:1, упустив шанс попасть на Мундиаль

Уэльс vs Украина / Фото: Reuters

Сегодня, 5 июня, в Кардиффе состоялся финальный матч плей-офф отбора на Мундиаль в Катаре. Мы вели онлайн матча Уэльс – Украина на нашем сайте.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков не стал изобретать велосипед и выставил тот же состав, который обыграл Шотландию.

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С первых минут матча украинцы захватили инициативу и создали несколько опасных моментов у ворот Хеннесси. Открыть счет в матче могли Малиновский, Зинченко, Яремчук, но на высоте был вратарь валлийцев.

На 34-й минуте матча сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты – забивают тебе. Гарет Бейл исполнил подачу со штрафного, а капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко неудачно подставил голову и отправил мяч в собственные ворота. 1:0 – валлийцы вышли вперед, воспользовавшись ошибкой наших футболистов.

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Через несколько минут произошел самый спорный эпизод в первом тайме. Ярмоленко сбили в штрафной Уэльса. Рефери воспользовался VAR, но пенальти не назначил. Очень неоднозначное решение арбитра встречи.

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Во втором тайме сказалась усталость подопечных Петракова после матча с Шотландией. Наши футболисты стали чаше терять валлийцев у собственной штрафной.

На 56-й минуте встречи Яремчук обязан был сравнивать счет в матче. Форвард Бенфики оказался перед воротами Уэльса, но пробил мимо.

Чтобы оживить игру в атаке, Петраков провел серию замен. Но вратарь валлийцев Хеннесси поймал кураж и отбивал все, что летело в створ ворот Уэльса.

Финальные минуты прошли в атаках украинцев, но счет так и остался прежним. Поражение команды Петракова 0:1 и в Катар едет сборная Уэльса. Наши парни точно не заслужили поражение в этом матче, но в футболе не всегда побеждает сильнейший.

Плей-офф отбора ЧМ-2022.

Уэльс – Украина – 1:0

Гол: Ярмоленко (34, автогол)

Уэльс: Хеннеси, Н.Уильямс, Родон, Б.Дэвис (Норрингтон-Девис, 90+3), К.Робертс, Джеймс (Джонсон, 71), Аллен, Рэмзи, Ампаду, Бэйл (Уилсон, 83), Мур.

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко (Сидорчук, 70), Цыганков (Мудрик, 77), Зинченко, Малиновский (Шапаренко, 70), Ярмоленко, Яремчук (Довбик, 77).