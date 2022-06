Ярмоленко більше не винний! Ось що трапилося у матчі з Уельсом (відео)

Збірна України не змогла пробитися на чемпіонат світу 2022 року. У вирішальному матчі плей-оф наша команда поступилася Уельсу – 0:1. Гол у свої ворота забив Андрій Ярмоленко. Він підправив м'яч після удару зі штрафного Гарета Бейла.

Проте Міжнародна федерація футболу внесла корективи до протоколу гри, і тепер автором голу значиться Гарет Бейл. Про це повідомляється на офіційній сторінці збірної Уельсу в Twitter.

GÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔLLLLLLLL!!!



Following technical review, @GarethBale11 has been awarded the winning goal against Ukraine that sent us to the #FIFAWorldCup .



Llongyfarchiadau ein Capten!



Time to celebrate that goal all over again! #TogetherStronger pic.twitter.com/kEDEOTiZ4u