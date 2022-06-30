Ярмоленко більше не винний! Ось що трапилося у матчі з Уельсом (відео)

Збірна України не змогла пробитися на чемпіонат світу 2022 року. У вирішальному матчі плей-оф наша команда поступилася Уельсу – 0:1. Гол у свої ворота забив Андрій Ярмоленко. Він підправив м'яч після удару зі штрафного Гарета Бейла.
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Проте Міжнародна федерація футболу внесла корективи до протоколу гри, і тепер автором голу значиться Гарет Бейл. Про це повідомляється на офіційній сторінці збірної Уельсу в Twitter.
GÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔLLLLLLLL!!!- Wales (@Cymru) June 29, 2022
Following technical review, @GarethBale11 has been awarded the winning goal against Ukraine that sent us to the #FIFAWorldCup .
Llongyfarchiadau ein Capten!
Time to celebrate that goal all over again! #TogetherStronger pic.twitter.com/kEDEOTiZ4u
На світовій першості Уельс зіграє в одній групі з Англією, Іраном та США.
Чемпіонат світу у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня.