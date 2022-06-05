Прокляття плей-оф. Україна не зуміла обіграти Уельс у матчі року

Національна команда України програла фінальний матч відбору ЧС-2022 Уельсу з рахунком 0:1, упустивши шанс потрапити на Мундіаль

Уельс vs Україна / Фото: Reuters

Сьогодні, 5 червня, у Кардіффі відбувся фінальний матч плей-оф відбору на Мундіаль у Катарі. Ми вели онлайн матчу Уельс – Україна на нашому сайті.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков не став винаходити велосипед і виставив той самий склад, який обіграв Шотландію.

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З перших хвилин матчу українці захопили ініціативу і створили кілька небезпечних моментів біля воріт Хеннессі. Відкрити рахунок у матчі мали Малиновський, Зінченко, Яремчук, але на висоті був воротар валлійців.

На 34-й хвилині матчу спрацювало старе футбольне правило: не забиваєш ти – забивають тобі. Гарет Бейл виконав подачу зі штрафного, а капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко невдало підставив голову і відправив м'яч у власні ворота. 1:0 – валлійці вийшли вперед, скориставшись помилкою наших футболістів.

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За кілька хвилин стався найбільш суперечливий епізод у першому таймі. Ярмоленка збили у штрафному майданчику Уельсу. Рефері скористався VAR, але пенальті не призначив. Дуже неоднозначне рішення арбітра зустрічі.

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У другому таймі позначилася втома підопічних Петракова після матчу з Шотландією. Наші футболісти стали частіше губити валлійців біля власного штрафного майданчика.

На 56-й хвилині зустрічі Яремчук мав зрівняти рахунок у матчі. Форвард Бенфіки опинився перед воротами Уельсу, але пробив повз.

Щоб пожвавити гру в атаці, Петраков провів серію замін. Але воротар валлійців Хеннессі впіймав кураж і відбивав усе, що летіло у ворота Уельсу.

Фінальні хвилини пройшли в атаках українців, однак рахунок так і залишився тим самим. Поразка команди Петракова 0:1 і в Катар їде збірна Уельсу. Наші хлопці точно не заслужили поразки у цьому матчі, але в футболі не завжди перемагає найсильніший.

Плей-офф відбору ЧС-2022.

Уельс – Україна – 1:0

Гол: Ярмоленко (34, автогол)

Уельс: Хеннесі, Н.Вільямс, Родон, Б.Девіс (Норрінгтон-Девіс, 90+3), К.Робертс, Джеймс (Джонсон, 71), Аллен, Ремзі, Ампаду, Бейл (Вілсон, 83), Мур.

Україна: Бущан, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Степаненко (Сидорчук, 70), Циганков (Мудрик, 77), Зінченко, Малиновський (Шапаренко, 70), Ярмоленко, Яремчук (Довбик, 77).