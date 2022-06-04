Уельс – Україна. Онлайн-трансляція матчу за вихід на ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку плей-оф кваліфікації на Мундіаль у Катарі. До вашої уваги – похвилинний коментар гри в Кардіффі з яскравими фото зі стадіону

Вже завтра, 5 червня, у Кардіффі на арені "Кардіфф Сіті Стедіум" відбудеться фінальний матч плей-офф кваліфікації на ЧС-2022, у якому змагатимуться Уельс та Україна.

Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. Переможець цього протистояння стане учасником чемпіонату світу, який пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня. За текстовою трансляцією ви можете стежити на нашому сайті.

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ОНЛАЙН УЕЛЬС – УКРАЇНА

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Збірна України знаходиться за крок від мрії! Команда Олександра Петракова у групі не програла жодного матчу Франції, Боснії, Фінляндії та Казахстану, проте все одно насилу пробилася у стикові матчі.

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Півфінальну гру з Шотландією мали провести ще в березні, але через війну проти фашистської Росії поєдинок довелося перенести на 1 червня. І наша команда чудово підготувалася до нього, вигравши з рахунком 3:1.

Уельс же в групі виступив також нервово, хоча суперники в особі Бельгії, Чехії, Естонії та Білорусі здаються все ж таки легшими за наших. Саме з чехами Бейл та компанія до кінця вели боротьбу за друге місце.

При цьому команда Шилгави також вийшла у плей-офф, але вже у березні програла шведам. Уельс же, на відміну від України, свій півфінальний матч із Австрією провів у строк і здолав суперника завдяки дублю Гарета Бейла.

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СИЛА УЕЛЬСА

Команда Роба Пейджа останніми роками перетворилася на міцного середняка європейського футболу. Щоправда, у команди спостерігається явний лідер, від якого все залежить – Гарет Бейл.

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"Вухатий" вже настріляв 38 голів у 102 матчах і став найкращим бомбардиром в історії Уельсу. З інших гравців можна виділити Бена Девіса з Тоттенхема, Аарона Ремсі (Рейнджерс) та екс-форварда МЮ Деніела Джеймса.

Гарет Бейл виводить Уельс у фінал плей-офф відбору на ЧС-2022 / Фото: Getty Images

На останніх двох Євро Уельс незмінно виходив до плей-офф. А у 2016 році на своєму дебютному турнірі зовсім здійснив прорив, дійшовши аж до півфіналу.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Команди провели між собою лише три зустрічі. Офіційно Україна та Уельс перетнулися лише у відборі на ЧС-2002. Тоді обидві гри завершилися з рахунком 1:1, а на турнір не поїхала жодна команда.

Валлійці фінішували в групі передостанніми, а наша команда вийшла у стикові ігри та поступилася там Німеччині. Третя зустріч із "драконами" була товариською. У рамках підготовки до Євро-2016 збірні воювали у Києві та мінімальну перемогу святкувала Україна. Гол на рахунку Андрія Ярмоленка.

ВИСТУПИ НА ЧС

Обидві команди лише раз у своїй історії грали на Мундіалі. Наша команда у 2006 році пройшла на ЧС у Німеччині. Тоді підопічні Олега Блохіна почала з фіаско проти Іспанії (0:4), проте потім обіграли Саудівську Аравію (4:0) та Туніс (1:0), вийшовши у плей-офф.

Там же "синьо-жовті" у 1/8 фіналу провели нервовий поєдинок проти Швейцарії, яку змогли пройти лише у серії пенальті після 0:0 в основний час. А ось у чвертьфіналі наша команда нічого не спромоглася протиставити майбутньому чемпіону в особі Італії (0:3).

Уельс же брав участь на Мундіалі аж 1958 року. Як і наша збірна, тоді "дракони" зуміли здивувати всіх на дебютному турнірі, дійшовши 1/4 фіналу.

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Щоправда, тоді це було зробити легше, адже достатньо просто вийти з групи. Там валлійці зіграли внічию зі Швецією, Угорщиною та Мексикою, а у плей-офф відразу ж поступилися тріумфатором того турніру Бразилії (0:1).

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворита протистояння визначити дуже складно. Коефіцієнт на прохід на ЧС як Уельсу, так і України дорівнює 1.90. Розклад сил – класичні 50% на 50%.

Гарет Бейл та Олександр Зінченко – лідери своїх збірних

Якщо говорити про основний час, то перемога кожної з команд оцінюється у 2.80. Імовірність нічиєї та переходу до екстра-таймів становить 3.10. Також виставлено коефіцієнт і на те, що переможець визначиться у серії пенальті 5.00 (приблизно 20%).

ДЕ ДИВИТИСЬ

Пряма трансляція матчу буде доступна на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, матч Уельс – Україна дивитись онлайн можна буде на сервісі OLL.TV.