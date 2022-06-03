На матч Уэльс – Украина судьей назначили физрука

Финальный матч квалификации ЧМ-2022 в Кардиффе будет судить испанский рефери Антонио Матеу Лаос

Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос / Фото: Getty Images

5 июня сборные Уэльса и Украины разыграют путевку на чемпионат мира 2022 года. Поединок состоится в Кардиффе. В финал квалификации отбора Украина вышла после победы над Шотландией.

Сегодня УЕФА назначил главного арбитра предстоящей встречи. Это 45-летний испанец Антонио Матеу Лаос. По профессии – учитель физкультуры.

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Примечательно, что Лаос начал судить матчи четвертого испанского дивизиона ровно 30 лет назад! То есть, за три года до рождения нашего суперфорварда Романа Яремчука.

На международной арене со сборной Украины Антонио Матеу Лаос пересекался трижды. В квалификации ЧМ-2018 наша команда уступила Хорватии – 0:1. В отборе на Евро-2020 разгромила Сербию – 5:0. А в квалификации ЧМ-2022 выиграла у Боснии – 2:0.

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Апогеем профессиональной карьеры Лаоса стало назначение на финал Лиги чемпионов 2021 года.

Ранее мы писали, что капитан сборной Украины выставил на аукцион награду за матч с Шотландией.