Мундиаль все ближе! Украина в валидольном матче обыграла шотландцев

Сборная Украины в труднейшем поединке отбора на чемпионат мира в Катаре одержала победу над Шотландией. Теперь нашим парням предстоит встреча с Уэльсом

Роман Яремчук - автор второго гола в ворота шотландцев / Фото: Reuters

Сборная Украины продолжит борьбу за выход на Мундиаль. Подопечные Александра Петракова в непростом поединке обыграли шотландцев. Мы вели онлайн матча Шотландия – Украина.

С первых минут матча "сине-желтые"захватили инициативу. Наши футболисты больше контролировали мяч и раз за разом создавали опасные моменту у ворот Гордона.

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На 33-й минуте матча украинцы сумели реализовать свое преимущество. Андрей Ярмоленко получил невероятный пас от Руслана Малиновского и мастерски перекинул мяч через вратаря шотландцев.

Гол Ярмоленко

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Сразу после перерыва "сине-желтые" сумели быстро удвоить счет. Форвард Бенфики Роман Яремчук головой замкнул пас Караваева. Браво Украина!

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Гол Яремчука

"Тартановая армия" не собиралась сдаваться в плен украинцам. Шотландцы перехватили инициативу и стали чаще угрожать воротам Бущана. Последние полчаса прошли под диктовку хозяев поля.

На 79-й минуте подопечные Стива Кларка добились своего. Каллум Макгрегор воспользовался своим шансом на все сто, отправив мяч в сетку ворот Бущана.

Буквально через несколько минут Довбик мог закрывать матч, но выйдя на свидание с Гордоном замешкался и упустил момент.

Последние минуты матча добавили седины украинским болельщикам. Поставил точку в матче все тот же Артем Довбик, который реализовал выход один-на-один с голкипером!

Шотландия – Украина – 1:3

Голы: Макгрегор (79) – Ярмоленко (33), Яремчук (49), Довбик (90+5)

После победы над шотландцами команда Петракова сыграет финальный матч с Уэльсом за выход на ЧМ-2022. Этот матч состоится 5 июня.