"Сборная Украины – это дивизия СС": в России бомбануло от нашей победы

Пропагандисты с "Матч ТВ" посоревновались в испускании яда в сторону нашей сборной, которой остался шаг до выхода на ЧМ-2022

Зинченко бы заткнул рот российским пропагандистам

Вчера сборная Украины сумела выиграть у Шотландии со счетом 3:1 в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022. Это позволило подопечным Александра Петракова выйти в финал квалификации, где в битве с Уэльсом 5 июня будет разыграна путевка на Мундиаль.

Весь цивилизованный мир (даже сами шотландцы) порадовались за нашу команду и пожелали ей успеха в матче с валлийцами. Однако, конечно же, в России полыхнуло знатно.

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Местный транслятор турниров УЕФА "Матч ТВ" не показал встречу, однако это не помешало местных болтливым головам собраться и "разобрать" матч. Хотя разбором этот спич может назвать только сумасшедший. Вот, к примеру, как высказался российский псевдожурналист Андрей Сидорчик.

"Никаких поздравлений сборной Украине с моей стороны не будет. Для меня нейтральная позиция окончательно закончилась после того, как отстранили сборную России на основании политических соображений. С этого момента я не хочу видеть сборную Украины на чемпионате мира. Она этого не заслуживает. Это неспортивно и неправильно. Выступала ли хорошо в годы великой отечественной войны дивизия СС "Мертвая голова"? Наверное, да. Но стоило ли радоваться их успехам? Нет. Для меня сборная Украины по футболу – такая же дивизия СС "Мертвая голова". Я желаю, чтобы она сгорела в аду со всеми, кто ее поддерживает".

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Подключился к потокам дерьма его коллега Антон Анисимов. Более того, так называемый ведущий программы решил выплеснуть свои фекалии еще и на сборную Шотландии.

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"Там играет абсолютно уже сумасшедший Зинченко, у которого лицемерие со слезами зашкаливает окончательно. Несколько месяцев назад он выступил с грубейшими оскорблениями Путина. Но тут же испугался и через несколько минут удалил. Это показывает, что он трус. Шотландцы – терпилы. В такой ситуации – это как играть с инвалидами или детьми. Выиграть неудобно. Я, кстати, не спорю, что Шотландия – это еще так себе сборная. Украина выиграла справедливо. Если бы еще в такой ситуации проиграла, то это вообще смех был бы".

Напомним, что Россию выкинули с турниров ФИФА и УЕФА сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину. От игр с фашистами отказалось большинство сборных, которые не захотели портить себе репутацию участием в матче с изгоями.