Їх не побачить мундіаль: ТОП-10 гравців, які не поїдуть на ЧС-2022

Головний футбольний турнір чотириліття не відвідають Ерлінг Голанд та Мохаммед Салах. Розповідаємо про найдорожчих гравців, які пролетіли повз чемпіонат світу

Вже менш ніж пів року залишилося до чемпіонату світу 2022 року, який прийме Катар. Мундіаль вперше пройде взимку (з 21 листопада до 18 грудня) через кліматичні умови.

Відомі 30 збірних, які відібралися на чемпіонат світу На жаль, серед них не буде збірної України. Команда Олександра Петракова у фіналі плейоф-відбору мінімально поступилася Уельсу.

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Ще дві команди визначаться завтра та післязавтра. У першій дуелі путівку на мундіаль розіграють Австралія та Перу, а у вівторок останнього щасливчика з'ясують Коста-Рика та Нова Зеландія.

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На турнір не поїде багато топгравців. До вашої уваги – 10 найдорожчих футболістів, які точно не зіграють на ЧС-2022. Ціни взяті з порталу Transfermarkt.

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ГРАВЕЦЬ КЛУБ ЗБІРНА ЦІНА, млн євро Ерлінг Голанд Манчестер Сіті Норвегія 150 Мохаммед Салах Ліверпуль Єгипет 100 Нікола Барелла Інтер Італія 70 Віктор Осімхен Наполі Нігерія 65 Федеріко К'єза Ювентус Італія 65 Ендрю Робертсон Ліверпуль Шотландія 65 Мілан Шкріньяр Інтер Словаччина 65 Алессандро Бастоні Інтер Італія 60 Вілфред Ндіді Лестер Нігерія 60 Давид Алаба Реал Австрія 55

Серед українців нині найдорожчим є Руслан Маліновський. Хавбека Аталанти оцінюють у 28 мільйонів євро. А ось серед 10 найкращих збірних з рейтингу ФІФА, які не поїдуть на мундіаль, Україна є.

МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ ФІФА ЗБІРНА 6 Італія 17 Колумбія 19 Швеція 22 Перу* 27 Україна 28 Чилі 30 Нігерія 31 Коста-Рика* 32 Єгипет 33 Чехія

Як зазначалося раніше, збірні Перу та Коста-Рики ще мають шанси на вихід на ЧС-2022 через міжконтинентальний плейоф.