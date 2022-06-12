Их не увидит мундиаль: ТОП-10 игроков, которые не поедут на ЧМ-2022

Уже менее полугода осталось до чемпионата мира – 2022, который примет Катар. Мундиаль впервые пройдет зимой (с 21 ноября по 18 декабря) из-за климатических условий.
Известны 30 сборных, которые отобрались на чемпионат мира. К сожалению, не будет среди них сборной Украины. Команда Александра Петракова в финале отбора плей-офф минимально уступила Уэльсу.
Еще две команды определятся завтра и послезавтра. В первой дуэли путевку на мундиаль разыграют Австралия и Перу, а во вторник последнего счастливчика выяснят Коста-Рика и Новая Зеландия.
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На турнир не поедут многие топ-игроки. Вашему вниманию – 10 самых дорогих футболистов, которые точно не сыграют на ЧМ-2022. Цены взяты с портала Transfermarkt.
|ИГРОК
|КЛУБ
|СБОРНАЯ
|ЦЕНА, млн евро
|Эрлинг Холанд
|Манчестер Сити
|Норвегия
|150
|Мохаммед Салах
|Ливерпуль
|Египет
|100
|Никола Барелла
|Интер
|Италия
|70
|Виктор Осимхен
|Наполи
|Нигерия
|65
|Федерико Кьеза
|Ювентус
|Италия
|65
|Эндрю Робертсон
|Ливерпуль
|Шотландия
|65
|Милан Шкриньяр
|Интер
|Словакия
|65
|Алессандро Бастони
|Интер
|Италия
|60
|Уилфред Ндиди
|Лестер
|Нигерия
|60
|Давид Алаба
|Реал
|Австрия
|55
Среди украинцев нынче самым дорогим является Руслан Малиновский. Хавбека Аталанты оценивают в 28 миллионов евро. А вот среди 10 лучших сборных из рейтинга ФИФА, которые не поедут на мундиаль, Украина есть.
|МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
|СБОРНАЯ
|6
|Италия
|17
|Колумбия
|19
|Швеция
|22
|Перу*
|27
|Украина
|28
|Чили
|30
|Нигерия
|31
|Коста-Рика*
|32
|Египет
|33
|Чехия
Как отмечалось ранее, сборные Перу и Коста-Рики еще имеют шансы на выход на ЧМ-2022 через межконтинентальный плей-офф.