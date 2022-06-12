Их не увидит мундиаль: ТОП-10 игроков, которые не поедут на ЧМ-2022

Главный футбольный турнир четырехлетия не посетят Эрлинг Холанд и Мохаммед Салах. Рассказываем о самых дорогих игроках, пролетевших мимо чемпионата мира

Мохамед Салах и Эрлинг Холанд не поедут в Катар на ЧМ-2022

Уже менее полугода осталось до чемпионата мира – 2022, который примет Катар. Мундиаль впервые пройдет зимой (с 21 ноября по 18 декабря) из-за климатических условий.

Известны 30 сборных, которые отобрались на чемпионат мира. К сожалению, не будет среди них сборной Украины. Команда Александра Петракова в финале отбора плей-офф минимально уступила Уэльсу.

Реклама

Еще две команды определятся завтра и послезавтра. В первой дуэли путевку на мундиаль разыграют Австралия и Перу, а во вторник последнего счастливчика выяснят Коста-Рика и Новая Зеландия.

Читайте также: ФИФА вынес вердикт в деле об исключении Эквадора из числа участников ЧМ-2022

На турнир не поедут многие топ-игроки. Вашему вниманию – 10 самых дорогих футболистов, которые точно не сыграют на ЧМ-2022. Цены взяты с портала Transfermarkt.

Реклама

ИГРОК КЛУБ СБОРНАЯ ЦЕНА, млн евро Эрлинг Холанд Манчестер Сити Норвегия 150 Мохаммед Салах Ливерпуль Египет 100 Никола Барелла Интер Италия 70 Виктор Осимхен Наполи Нигерия 65 Федерико Кьеза Ювентус Италия 65 Эндрю Робертсон Ливерпуль Шотландия 65 Милан Шкриньяр Интер Словакия 65 Алессандро Бастони Интер Италия 60 Уилфред Ндиди Лестер Нигерия 60 Давид Алаба Реал Австрия 55

Среди украинцев нынче самым дорогим является Руслан Малиновский. Хавбека Аталанты оценивают в 28 миллионов евро. А вот среди 10 лучших сборных из рейтинга ФИФА, которые не поедут на мундиаль, Украина есть.

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА СБОРНАЯ 6 Италия 17 Колумбия 19 Швеция 22 Перу* 27 Украина 28 Чили 30 Нигерия 31 Коста-Рика* 32 Египет 33 Чехия

Как отмечалось ранее, сборные Перу и Коста-Рики еще имеют шансы на выход на ЧМ-2022 через межконтинентальный плей-офф.