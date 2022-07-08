На ЧМ-2022 запретят продажу алкоголя на стадионах. Где можно будет пить пиво

Катарские власти сделают исключение в алкогольном ограничении ради чемпионата мира. Однако на аренах его по-прежнему будет нельзя купить

На стадионах ЧМ-2022 нельзя будет выпить пиво

Этой зимой в Катаре должен пройти чемпионат мира по футболу. Мундиаль обещает стать уникальным во многих смыслах как раз из-за страны, которая его примет.

ЧМ-2022 станет первым в истории, который пройдет зимой и примет его мусульманская страна. Данный аспект вносит дискомфорт для представителей других стран во время турнира.

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К примеру, иностранцев будут судить за секс на одну ночь. Еще одно ограничение коснется алкогольных напитков. Как сообщает Reuters, во время матчей ЧМ-2022 на стадионах не будут продаваться пиво и другие алкогольные напитки.

Отметим, что в Катаре запрещено употреблять алкоголь в общественных местах. Единственным исключением являются некоторые отели и клубы. Правда, ради мундиаля местные власти сделают исключение и разрешат продажу пива в фан-зонах возле стадионов.

Напомним также, что в Катаре решили селить болельщиков в пустынях. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Украина на турнир не попала, проиграв в финале плей-офф отбора Уэльсу.