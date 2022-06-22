В Катаре запретят заниматься сексом во время ЧМ-2022. Как сделать это легально

Катарские законы жестки по отношению к интрижкам на одну ночь или даже гражданским бракам

Кажется, этой очаровательной особе не по душе катарские законы

В конце года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу 2022. Этот Мундиаль станет уникальным во многих смыслах из-за страны, которая его принимает.

Ранее ЧМ ни разу не проходил зимой. К тому же, это первый турнир, который примет мусульманская страна. Данный нюанс вносит определенный дискомфорт для представителей других стран, где не привыкли к таким консервативным законам.

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Футбольных фанатов уже предупреждают о запрете занятия сексом в Катаре. Единственным исключением для болельщика может стать его официальные муж или жена.

А вот интимные связи с незнакомыми людьми или гражданскими супругами в стране считаются преступлением. За это "злоумышленнику" светит до семи лет лишения свободы.

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Полиция Катара сакцентировала на том, что для иностранцев в этом вопросе не будет никаких поблажек. Также фанатов попросили воздержаться от проявления чувств на публике независимо от ориентации.

Напомним, что ранее в Катаре решили селить болельщиков в пустынях. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.