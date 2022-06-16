Фанаты будут ночевать в пустыне. Какие еще сюрпризы готовят организаторы ЧМ-2022

В преддверии чемпионата мира-2022 Катар испытывает огромные трудности с размещением болельщиков во время турнира

Катар предлагает болельщикам палатки в пустыне для ночлега во время ЧМ / Фото: Коллаж: Сегодня

Пять месяцев остается до открытия Мундиаля в Катаре. Уже определились все участники ЧМ-2022. Но организаторы по прежнему испытывают проблемы с местами для ночевки болельщиков.

По данным катарского туристического офиса, в стране около 30 тысяч гостиничных номеров. Но восемьдесят процентов этих номеров уже зарезервированы для гостей FIFA.

Реклама

"Поэтому мы даем людям возможность ночевать в пустыне", – сообщил Reuters менеджер по размещению Омар Аль-Джабер.

Самые дешевые палатки обойдутся в 200 долларов за ночь. В них будет вода и электричество, но не будет кондиционера. Из каждой тысячи палаток двести будут более комфортабельными. Они предназначаются для болельщиков, которые готовы потратить больше денег на ночлег.

Кроме того, правительство Катара решило арендовать 2 круизных корабля, которые будут стоять на причале в течение 4 недель и принимать фанатов. Также власти Катара поощряют граждан сдавать в этот период спальные места.

Реклама

В случае, если мест все равно будет недостаточно, Катар обещает построить дополнительные помещения в ближайшие месяцы. Возможна опция – поселение некоторых фанатов в соседних странах, откуда их будут перевозить на матчи специальные шаттлы.

Всего Катар ожидает около 1,2 миллиона гостей в течение четырех недель турнира.

Реклама

Ранее мы сообщали, как глава мирового футбола Джанни Инфантино защищает унизительные условия работы в Катаре. По мнению друга Путина, ФИФА не несет ответственности за смерти рабочих, погибших во время строительства стадионов.

Джанни Инфантино / Фото: AFP

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.