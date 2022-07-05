У нас долг перед Украиной, как у солдат на передовой – Срна

Срна уверен, что даже во время войны нужно играть в футбол / Фото: Коллаж: Сегодня

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна рассказал, почему важно участие команды в групповом этапе Лиги чемпионов. Ранее Срна встретился с мальчиком, чьи родители погибли в Мариуполе.

"Футбол – это то, что объединяет людей, а Украина – нация, которая любит спорт. Мы покажем всему миру, что мы живы и боремся на поле за Украину. Как и у солдат, которые на передовой, у нас есть долг перед Украиной – играть в футбол.

В 2014 году Россия забрала наш дом, а в этом году выгнала из Украины. Но мы все еще живы, для нас будет честью представлять Украину в групповом этапе Лиги чемпионов.