Кажется, я смотрю в глаза покойному отцу: от слов Срны разрывается сердце

Директор Шахтера Дарио Срна проведал шестилетнего Илью, который потерял родителей в Мариуполе. После этой встречи знаменитый футболист сделал душевный пост в соцсетях.
"Мой родной отец осиротел во время Второй мировой войны. Расти без родителей – это жизнь, которую ни один ребенок не должен испытать. Это трагедия, что история повторяется таким разрушительным образом.
Сегодня я стою перед Ильей, 6-летним мальчиком, недавно потерявшим обоих родителей в Мариуполе. Он ровесник моего сына, и мне кажется, что я смотрю в глаза своему покойному отцу. Мое сердце разрывается.
Мы абсолютно обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Илье и таким детям, как он. Дать этим детям надежду, и мы также должны сделать все возможное, чтобы история перестала повторять эти ужасы", – написал Срна в Instagram.
Ранее Илья написал премьер-министру Великобритании письмо, которое Борису Джонсону передали во время его визита в Украину.
В футболке с текстом этого письмо Дарио и пришел к Илье.