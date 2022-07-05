Никакой дискриминации. России объяснили, почему ее не будет на чемпионате мира

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отклонила апелляцию на отстранение от международных турниров сборных России и Беларуси. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года.
Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение отказать в допуске национальным сборным к соревнованиям.
Комиссия отметила, что апелляции отклонены, так как решения совета ИИХФ были признаны не санкцией, а реализацией политики безопасности, которая не носит дискриминационный характер.
Также дисциплинарный совет вынес решение в пользу ИИХФ в отзыве у России прав на проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года, а также по поводу решения не назначать российских арбитров на международные турниры.
Ранее мы писали, что голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов был задержан сотрудникам российского военкомата.