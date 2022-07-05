Никакой дискриминации. России объяснили, почему ее не будет на чемпионате мира

Сборные России и Беларуси не будут играть на чемпионате мира по хоккею в следующем году, что из-за политики безопасности

Россию поставили на колени - никакого международного хоккея / Фото: Коллаж: Сегодня

Международная федерация хоккея (ИИХФ) отклонила апелляцию на отстранение от международных турниров сборных России и Беларуси. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года.

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение отказать в допуске национальным сборным к соревнованиям.

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Комиссия отметила, что апелляции отклонены, так как решения совета ИИХФ были признаны не санкцией, а реализацией политики безопасности, которая не носит дискриминационный характер.

Также дисциплинарный совет вынес решение в пользу ИИХФ в отзыве у России прав на проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года, а также по поводу решения не назначать российских арбитров на международные турниры.

Ранее мы писали, что голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов был задержан сотрудникам российского военкомата.