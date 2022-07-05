Жодної дискримінації. Росії пояснили чому її не буде на чемпіонаті світу

Збірні Росії та Білорусі не гратимуть на чемпіонаті світу з хокею наступного року, що через безпекову політику

Росію поставили на коліна - ніякого міжнародного хокею / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) відхилила апеляцію на усунення міжнародних турнірів збірних Росії та Білорусі. Команди пропустили чемпіонат світу 2022 року.

Незалежна дисциплінарна рада Міжнародної федерації хокею відхилила скарги Федерацій хокею Росії та Білорусі на рішення відмовити у допуску національним збірним до змагань.

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Комісія зазначила, що апеляції відхилено, оскільки рішення ради ІІХФ були визнані не санкцією, а реалізацією безпекової політики, яка не має дискримінаційного характеру.

Також дисциплінарна рада винесла рішення на користь ІІХФ у відкликанні у Росії прав на проведення молодіжного та дорослого чемпіонатів світу 2023 року, а також з приводу рішення не призначати російських арбітрів на міжнародні турніри.

Раніше ми писали, що голкіпера збірної Росії з хокею Івана Федотова було затримано співробітникам російського військкомату.