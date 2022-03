Чемпионат мира по хоккею без России и Беларуси. IIHF объявила состав участников

Очередной удар по хоккейным амбициям Кремля – IIHF (Международная федерация хоккея) объявила, что Россию и Беларусь заменят Франция и Австрия соответственно.

Соответствующие изменения утвердил совет Международной федерации.

BREAKING



France & Austria to play at #IIHFWorlds. Division I adjusted with Lithuania moving to IA.

Latvia joins 2022 #WorldJuniors.

Sweden joins 2022 #WomensWorlds.

Slovakia joins 2022 #WW18.



READ MORE https://t.co/v54jF8ZPSF



Andre Ringuette / HHOF-IIHF pic.twitter.com/F6L44SxSpk