Голод не тетка. Российский спортсмен воровал в супермаркете (видео)

Боец смешанных единоборств Малик Канаев пытался вынести из супермаркета девять банок кофе, но его остановил охранник

Канаев украл кофе и подрался с охранником / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия настолько обнищала из-за войны, что спортсменам приходится воровать в магазинах. Боец смешанных единоборств Малик Канаев пытался украсть из супермаркета девять банок кофе. Ранее брат российского экс-чемпиона UFC угрожал иностранцу пистолетом.

Кражу заметил охранник и попытался остановить бойца ММА. Но тот применил против мужчины силу. В результате потасовки банки разлетелись по магазину, а Канаев сбежал. Теперь спортсмену может грозить уголовный срок.

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Напомним, не так давно российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов избил посетителя торгового центра в Дагестане. Спортсмену не понравилось, что тот поцеловал свою девушку.