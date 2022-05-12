Звезда ММА собрался набить морду Путину

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович хочет провести бой с президентом России Владимиром Путиным. Польский боец не может простить российскому диктатору нападение на Украину.

Ранее рашисты убили украинского бойца ММА, который должен был ехать на чемпионат мира.

"Я бы подрался с Путиным. Я бы показал ему то, что хочет показать ему весь мир – где его место", – заявил Блахович в интервью New York Post .

Смотрите, как дерется Блахович:

"Каждый день ты просыпаешься и проверяешь в интернете, что случилось в Украине.

Украинцы – молодцы, они делают отличную работу. Никто не ожидал, что они будут защищаться так мощно. Россияне убивают там детей и женщин. Они не солдаты, а убийцы. Я надеюсь, что это безумие прекратится.