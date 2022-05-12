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Звезда ММА собрался набить морду Путину

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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12 мая, 11:58
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Знаменитый польский боец смешанных единоборств Ян Блахович поддержал украинцев и готов устроить самосуд над российским диктатором
Блахович вызывает на бой Путина
Блахович вызывает на бой Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович хочет провести бой с президентом России Владимиром Путиным. Польский боец не может простить российскому диктатору нападение на Украину.

Ранее рашисты убили украинского бойца ММА, который должен был ехать на чемпионат мира.

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"Я бы подрался с Путиным. Я бы показал ему то, что хочет показать ему весь мир – где его место", – заявил Блахович в интервью New York Post.

Смотрите, как дерется Блахович:

"Каждый день ты просыпаешься и проверяешь в интернете, что случилось в Украине.

Украинцы – молодцы, они делают отличную работу. Никто не ожидал, что они будут защищаться так мощно. Россияне убивают там детей и женщин. Они не солдаты, а убийцы. Я надеюсь, что это безумие прекратится.

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Масса людей бежит от войны из Украины в Польшу. Мой двоюродный брат принял у себя беременную беженку, которая живет у него дома. Скоро я перееду в больший дом и, возможно, тоже кого-то поселю", – рассказал польский боец.

Яну Блаховичу 39 лет. Бывший чемпион UFC занимает 15-е место в рейтинге лучших бойцов независимо от весовой категории. Провел 37 боев – 28 побед и 9 поражений.

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