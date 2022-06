В России могут убить за поцелуй. Боец ММА подло вырубил прохожего (видео)

Российский боец смешанных единоборств Шарапутдин Магомедов подрался в торговом центре. Причиной стал банальный поцелуй. Ранее брат Хабиба Нурмагомедова угрожал иностранцу пистолетом из-за одежды.

Конфликт начался на эскалаторе. Магомедов сделал мужчине замечание за то, что тот целовался с девушкой. Шарапутдин объяснил это тем, что в Махачкале такое поведение недопустимо.

После этого завязалась потасовка, в которой боец ММА явно не выглядел фаворитом. Драку остановили окружающие.

Читайте также: Звезда ММА собрался набить морду Путину

Потерпев фиаско в честном бою, Шарапутдин Магомедов решил действовать подло. Он вышел из ТЦ и спрятался за углом. Когда потерпевший также вышел на улицу, боец ММА выскочил и отправил его в нокаут. После чего еще и ударил лежащего ногой в голову.

One of my favorite prospects Sharaputdin Magomedov in big trouble. Apparently he was offended that the guy standing in front of him was kissing his girlfriend pic.twitter.com/nQndpHodFV