Россия отравляет спорт! Одного из лучших теннисистов РФ обвиняют в договорных матчах

Аслан Карацев и его грузинский коллега Николоз Басилашвили влипли в скандальную ситуацию. Игроков подозревают в нечестной игре

Аслан Карацев и Николоз Басилашвили обвиняются в участии в договорных играх

Российский спорт продолжает отравлять цивилизованный мир своим присутствием. Дело не только в войне страны против Украины, а и в других скандалах.

Ранее РФ забанили на международных соревнованиях из-за систематического употребления допинга. Из-за этого спортсмены из-за поребрика не могли участвовать в турнирах под флагом и гимном своей страны.

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Теперь же российский спортсмен влип в скандал с договорными матчами. Речь о теннисисте Аслане Карацеве, а также его коллеге по виду спорта Николозу Басилашвили из Грузии.

Как сообщает ZDF, Карацева обвиняют в участии аж в пяти договорных матчей. Причина таких подозрений – аномально большие ставки на игры с его участием. Те же подозрения падают и на грузина, однако источник не уточняет количество игр.

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Одним из факторов, который связывает двух теннисистов, является общий бывший тренер Егор Яцык. Белоруса считают организатором договорных матчей. К тому же, французская полиция уже проводила его допрос в 2020 году по поводу договорных игр.

Отметим, что Басилашвили является лучшим грузинским теннисистом на данный момент, занимая 26 место в рейтинге АТР. В свою очередь Карацев идет на 42 позиции, а среди россиян – четвертый.