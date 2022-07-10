Когда не нужна вакцинация от ковида. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон

Сербский теннисист одолел в финале Ника Кирьоса и добыл 21-ую победу на турнирах Большого шлема

Новак Джокович - триумфатор Уимблдона 2022

Вчера на Уимблдоне завершился женский одиночный турнир. Его неожиданной чемпионкой стала казашка Елена Рыбакина, одолевшая в трех сетах Онс Жабер из Туниса.

Сегодня же определился чемпион и в мужском турнире. В финал попал действующий победитель Уимблдона Новак Джокович. Ожидалось, что ему будет противостоять Рафаэль Надаль, но из-за травмы испанец снялся с полуфинала.

Реклама

Таким образом, оппонентом серба стал неожиданный полуфиналист Ник Кирьос. Передышка в 1/2 финала лишь немного пошла на пользу Нику. Первый сет остался за ним (6:4), однако в дальнейшем господствовал Ноле (6:3 / 6:4). В четвертом сете соперники дотянули до тай-брейка, где Новак уверенно взял верх над уставшим соперником (7:3).

НОВАК ДЖОКОВИЧ – НИК КИРЬОС 3:1 (4:6 / 6:3 / 6:4 / 7:6)

Реклама

Таким образом, Джокович добывает седьмой трофей на Уимблдоне в карьере, уступая по этому показателю лишь Федереру (8). Кроме того, для Новака это уже аж 21 победа на турнирах Большого шлема. Здесь он также почти рекордсмен, больше имеет лишь Рафа Надаль (22), который в этом году брал Australian Open и Ролан Гаррос.

К слову, в Австралии Новак не играл из-за депортации, поскольку он указал ложные данные о вакцинации от ковида. Также Джокович рискует пропустить и US Open, где требуют прививку от коронавируса для иностранцев.