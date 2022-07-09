Стало известно в какой форме Месси сыграет на ЧМ-2022 (фото)

Сборная Аргентины презентовала форму на чемпионат мира, футболки в национальных цветах – белом и голубом

Новая форма сборной Аргентины / Фото: Коллаж: Сегодня

Ассоциация футбола Аргентины представила новую домашнюю форму национальной команды. Именно в этой экипировке футболисты будут выступать на чемпионате мира 2022 года. Ранее Аргентина разгромила Италию в Финалиссиме.

Форма сборной Аргентины выполнена в белом цвете с голубыми вертикальными полосами. Рукава и воротник окрашены в черный цвет. На груди расположена эмблема ассоциации и логотип технического спонсора.

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В презентации формы также принял участие самый звездный игрок сборной Аргентины Лионель Месси.

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Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира встретится с национальными командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши.