Стало відомо у якій формі Мессі зіграє на ЧС-2022 (фото)

Збірна Аргентини презентувала форму на чемпіонат світу, футболки у національних кольорах – білому та блакитному

Нова форма збірної Аргентини / Фото: Колаж: Сьогодні

Асоціація футболу Аргентини презентувала нову домашню форму національної команди. Саме у цьому екіпіруванні футболісти виступатимуть на чемпіонаті світу 2022 року. Раніше Аргентина розгромила Італію у Фіналіссимі.

Форма збірної Аргентини виконана у білому кольорі з блакитними вертикальними смугами. Рукави та комір пофарбовані в чорний колір. На грудях розташована емблема асоціації та логотип технічного спонсора.

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У презентації форми також взяв участь найзірковіший гравець збірної Аргентини Ліонель Мессі.

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Нагадаємо, чемпіонат світу 2022 року пройде у Катарі з 21 листопада по 18 грудня. Збірна Аргентини на груповому етапі чемпіонату світу зустрінеться із національними командами Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.