Яркий махач ветеранов. Чисора поквитался за поражение шестилетней давности (видео)

В субботу, 9 июля, в Лондоне на арене The O2 Arena состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. В главном событии шоу встретились ветераны хэвивейта – Дерек Чисора и Кубрат Пулев. Ранее Чисора пришел на взвешивание в маске Бориса Джонсона.

Несмотря на солидный возраст боксеров рубка между ними завязалась знатная. С первых минут поединка британец занял центр ринга, навязав инициативу болгарину. Пулев вынужденно клинчевал, получая боковые удары от Чисоры.

В 3-м раунде здоровяки увлеклись ударами по затылку, за что получили нагоняй от рефери.

Постепенно Пулев перехватил инициативу, то и дело нанося болезненные удары британскому ветерану. В 8-м раунде болгарин смачно потряс Чисору апперкотом, но добить соперника не сумел.

This fight is heating up #ChisoraPulev2 pic.twitter.com/OXUxeDAC3x

В оставшихся раундах началась настоящая рубка. Пулев наносил точные удары по британцу, но Чисора отвечал более тяжелыми и опасными. Даже после гонга соперники обменялись ударами.

The bell is not stopping these two #ChisoraPulev2pic.twitter.com/HINw5QW4Ug