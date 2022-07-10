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Яркий махач ветеранов. Чисора поквитался за поражение шестилетней давности (видео)

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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10 июля, 08:48
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Британский боксер Дерек Чисора в лихой рубке одержал победу над болгарским боксером Кубратом Пулевым
Чисора выиграл вакантный пояс WBA International
Чисора выиграл вакантный пояс WBA International / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В субботу, 9 июля, в Лондоне на арене The O2 Arena состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. В главном событии шоу встретились ветераны хэвивейта – Дерек Чисора и Кубрат Пулев. Ранее Чисора пришел на взвешивание в маске Бориса Джонсона.

Несмотря на солидный возраст боксеров рубка между ними завязалась знатная. С первых минут поединка британец занял центр ринга, навязав инициативу болгарину. Пулев вынужденно клинчевал, получая боковые удары от Чисоры.

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В 3-м раунде здоровяки увлеклись ударами по затылку, за что получили нагоняй от рефери.

Постепенно Пулев перехватил инициативу, то и дело нанося болезненные удары британскому ветерану. В 8-м раунде болгарин смачно потряс Чисору апперкотом, но добить соперника не сумел.

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В оставшихся раундах началась настоящая рубка. Пулев наносил точные удары по британцу, но Чисора отвечал более тяжелыми и опасными. Даже после гонга соперники обменялись ударами.

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После такого яркого махача судьи разделились в своих оценка: двое рефери отдали победу Чисоре – 116-114, 116-112, а третий Пулеву – 112-116.

Таким образом Чисора поквитался с Пулевым за бой шестилетней давности и заодно завоевал вакантный пояс WBA International. Титул полноценного чемпиона WBA принадлежит Александру Усику.

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