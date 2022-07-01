ФИФА использует на ЧМ-2022 искусственный интеллект для фиксации офсайда. Как это работает

На турнире в Катаре арбитрам VAR поможет новая технология определения положения вне игры. Объясняем механизм ее работы

На ЧМ-2022 искусственный интеллект поможет судьям фиксировать положение вне игры

Уже в конце года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Мундиаль станет уникальным со многих точек зрения, ведь турнир впервые пройдет зимой, да еще и в мусульманской стране.

Также ЧМ-2022 станет дебютным для новых технологий. ФИФА анонсировала использование полуавтоматической системы определения офсайдов на матчах турнира с помощью искусственного интеллекта. Как она будет работать?

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Технология будет обеспечивать передачу данных арбитрам в режиме реального времени. Для этого внедрять 12 специальных камер под крыши стадіонов Катара. Они и будут отслеживать положение мяча в отношении 29 разных точек на теле игрока.

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Данные точки будут касаться лишь игровых частей тела, без рук. В середину самого мяч внедрят чип, которые будет считывать нужную информацию и передавать арбитрам VAR.

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Те в свою очередь в течение нескольких секунд получают данные и перепроверяют легитимность решение. После вынесения вердикта телезрители и болельщики на стадионе увидят 3D-проэкцию спорного момента. Подробнее с механизмом действия системы определения офсайда можно ознакомиться на YouTube-канале ФИФА.

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Напомним, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Украины не сумела отобраться на Мундиаль, проиграв в финале плей-офф отбора Уэльсу.