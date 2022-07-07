Святослав Михайлюк: "Если еще и Лэнь приедет – это будет очень-очень хорошая сборная"

Единственный представитель НБА в национальной команде Украины по баскетболу – об отборе на чемпионат мира, помощи переселенцам и Алексее Лэне

Святослав Михайлюк впервые за четыре года приехал в збырну Украины. Коллаж: Segodnya.ua

Сборная Украины продолжает борьбу за выход на ЧМ-2023. И впервые за четыре года ей помогает звезда НБА – 25-летний атакующий защитник "Торонто Репторз" Святослав Михайлюк. Свят уже принял участие в матчах против Грузии и Северной Македонии. А накануне игры с Испанией (состоятся 7 июля в 19:00) ответил на вопросы Segodnya.ua.

"Лэнь должен приехать на Евробаскет"

Материал подготовлен при поддержке генерального спонсора Национальной сборной Украины по баскетболу Parimatch Ukraine. Компания одной из первых публично заявила четкую проукраинскую позицию и полностью изолировала Россию еще в марте. В течение трех месяцев бренд Parimatch и команда помогают ВСУ бороться за то, что силой не отнять – победу свободной нации.

- Свят, очень много говорили о вашем приезде на это окно квалификации – состоится он или нет. Какие факторы, в итоге, стали решающими при принятии решения?

- Есть правила НБА и ФИБА, регулирующие пребывание игрока в сборной – в определенное время, определенные даты. Когда Украина и ФИБА между собой достигли договоренности об этом, стало ясно, что я смогу приехать. Это было главным фактором, иначе я не смог бы провести больше времени в сборной для подготовки к Евробаскету.

Наш представитель НБА прибыл в лагерь национальной команды. Фото: ФБУ

- Болельщики в соцсетях вам пишут, что нужно было с собой в сборную и нашего второго представителя в НБА – Алексея Лэня – прихватить. Обсуждали с Лешей его приезд? Почему не вышло сейчас и когда его ждать в команде?

- Он должен был приехать, но не смог этого сделать по состоянию здоровья – из-за проблем со спиной. Но должен приехать на Евробаскет.

- Как вас встретили ребята в команде, тренерский штаб, учитывая, что в прошлый раз вы приезжали в сборную в 2018-м? Успели сыграться и адаптироваться?

- Мне очень комфортно в сборной, поскольку я знаком со всеми игроками, которые сейчас находятся в лагере сборной – со всеми играл в сборных разных возрастов раньше. Тренеров тоже хорошо знаю.

Поэтому адаптироваться было не не очень тяжело – все понимают баскетбол, все понимают, как нужно расставить акценты.

– Насколько, по вашим ощущениям, изменился уровень команды с тех пор, как вы последний раз приезжали – он выше, ниже или такой, как был?

– Я бы сказал, что уровень высокий – и мы имеем очень хорошие шансы выйти на чемпионат мира, второй раз за всю историю. Все играют на очень высоком уровне, все – профессионалы своего дела. Состав команды обновился – многие игроки моего возраста, молодые игроки, которые только подтягиваются к национальной команде.

Поэтому, думаю, за эти четыре года уровень несколько вырос. Молодые игроки ежегодно развиваются и добавляют в профессионализме. Если еще и Алексей Лэнь приедет, думаю, это будет очень-очень хорошая команда.

"У всех очень патриотичное настроение"

– Для нас всех в Украине спорт и, в частности, баскетбол, сейчас, к сожалению, не на первом месте. Ибо все наши мысли, силы, эмоции сейчас направлены на войну – на то, чтобы выжить и защитить свое государство. Как тему войны обсуждают в сборной? И как это влияет на общее настроение и атмосферу в команде?

– Каждый день видим какие-то новости в интернете – всегда это читаем и обсуждаем. Каждый день есть разговоры о том, что происходит в стране. У всех очень патриотичное настроение, все хотят выиграть – и не только из-за войны, но и потому, что это очень важные игры для того, чтобы попасть на чемпионат мира. Каждую игру воспринимаем как последнюю.

- Насколько на команду влияет то, что домашние матчи Украина вынуждена проводить вне дома? Насколько вам удобно в Латвии? И как вам поддержка на трибунах, в том числе украинцев, которые смогли туда доехать?

– Условия в Латвии очень комфортные. К тому же очень много украинцев приехали нас поддержать, поэтому это радует. Но, конечно, если бы мы играли в Украине, это было бы лучше. Там залы, в которых мы играли всю свою жизнь. Думаю, тогда бы мы показали гораздо лучшую игру, но что есть – то есть. Делаем то, что можем, в тех условиях, которые мы имеем.

Свят уже принял участие в матчах против Грузии и Северной Македонии. Фото: ФБУ.

"Утром набрал родителей – они сказали, что началась война"

– Как вы лично узнали о том, что в Украине началась война? Вспомните, что делали 24 февраля?

– За неделю до того, как началась война, у меня в Канаде гостили родители. А потом улетели домой, в Черкассы. Помню, как накануне – где-то в 10 вечера, разговаривал с ними по телефону – слухи о войне уже ходили, и мы обсуждали, что она может начаться. А когда набрал их в 8 утра, они сообщили, что началось.

После родителей также набрал близких друзей, которые тоже находились в Черкассах.

Сейчас моя семья тоже в Украине. Надеюсь в ближайшее время их увидеть. Я пока не смогу приехать, но надеюсь, что они смогут приехать ко мне.

- Война уже стала личной для очень многих украинцев – у каждого есть родные, знакомые, друзья, которые служат в ВСУ. Может, вы тоже можете рассказать истории о ваших знакомых, о том, как вы их поддерживаете?

- Да, у меня есть друзья в Черкассах, Одессе, которые добровольцами пошли защищать страну. Общаюсь с ними, насколько это возможно, потому что у них очень сложный график. Понятно, что наши ритмы жизни сейчас отличаются. Поэтому стараюсь поддерживать связь настолько, насколько у них есть на это время.

"Отец помогает переселенцам в Черкасской области"

- Вы и Алексей Лэнь создали фонд "Надежда для Украины". Расскажите, пожалуйста, поподробнее, чем он занимается, кому и как именно помогает?

- Помогает переселенцам в Украине. Средства, которые перечисляются Фонду, распределяет мой отец в Черкассах. Он ездит по всей области – и оказывает помощь беженцам. Покупает необходимые вещи для тех, кто в этом нуждается больше всего.

Меня очень поразили истории людей, которые нашли убежище в Корсуне-Шевченковском. Там живут родственники моего папы, поэтому я знаю, что город принял очень много переселенцев. Мои родные помогли им с жильем, питанием, чтобы они смогли пережить эти времена.

– Другие игроки НБА, возможно, ваши американские друзья, предлагали вам помощь для украинцев за время войны?

- Да, очень много людей обращается – не только ко мне, но и к Алексею Леню. Многие игроки хотят помочь – и многие игроки публично осудили агрессию России.

- Возможно, сможете привлечь кого-нибудь из звезд НБА? Номер Леброна Джеймса у вас остался, например?

– Да, номер остался. Могу спросить – если он захочет этого, то без проблем.

"Тренер "Торонто" сказал, что у меня не было достаточно уверенности"

- "Торонто" завершил сезон в конце апреля. Вам удалось отдохнуть, когда приступили к тренировкам?

– Приступил к подготовке 26 мая. То есть, через 3 недели после завершения сезона.

- Как в целом оцениваете свой сезон в НБА, потому что начинался он оптимистичнее, а завершился, наверное, не так, как вы ожидали?

– Да, сначала все шло хорошо, но потом перестал играть. Такое случается. Не знаю почему, но так есть. Хотелось бы, конечно, лучше. Сейчас нужно готовиться к новому сезону, чтобы показать себя с наилучшей стороны.

- После того, как вы стали меньше играть, у вас был разговор с тренером – возможно, он объяснял, почему у вас игровое уменьшилось время?

- Во время сезона я об этом не спрашивал, но после сезона был разговор – тренер сказал, что у меня не было достаточно уверенности, начал промазывать броски. Поэтому он начал менять ротацию для команды. И те ребята начали лучше играть, потому так.

Прошлым летом Михайлюк подписал двухлетний контракт с "Торонто". Фото: Toronto Raptors

"Чувствую, что каждый день форма становится лучше"

- А как оцените свой уровень в сборной, исходя из матчей против Грузии и Северной Македонии? В игре против македонцев вы установили рекорд результативности – 24 очка. Как чувствуете, в какой вы сейчас форме?

- Первая игра была очень тяжелой, потому что происходила почти сразу после перелета с другого континента. Но тренеры и игроки помогли мне по адаптации и акклиматизации. Чувствую, что каждый день форма становится лучше.

– На сколько процентов сейчас отдаете сборной то, что можете, по собственным ощущениям?

– Где-то на 60%, наверное.

– Айнарс Багатскис вас за что-то критиковал после этих двух матчей?

– Я бы сказал, что всегда есть моменты, за которые можно критиковать в игре – и у меня они, конечно, тоже были. Потому, конечно, и критика присутствует.

– В матче против Грузии было много эмоций – и вы получили неспортивный фол, и схватка в конце произошла, в чем была причина?

– Грузинам не понравилось, что мы взяли тайм-аут за несколько минут до окончания матча. Считаю, что если бы это была обычная игра, и разница очков была неважна, – конечно, мы бы этого не делали. Но в этих условиях каждое очко в следующем раунде может оказаться решающим. Потому в этом тайм-ауте я не вижу никакой тренерской ошибки. Мы все поступили правильно.

Михайлюк считает, что сборная имеет хорошие шансы сыграть на ЧМ-2023. Фото: Parimatch Ukraine

– Вас удивила победа Грузии над Испанией? Она немного испортила нам общую картину в турной таблице…

– И да, и нет. Если мы выигрываем в Испании, сделаем то, что имеем, сфокусируемся на собственной работе – эта игра не будет иметь никакого значения.

- Когда вы в прошлый раз одевали майку сборной, то, собственно, помогли Украине одержать историческую победу над сборной Испании в Киеве. Чем вам больше всего запомнилась та игра? И каковы ваши ожидания от сегодняшней игры против Испании, учитывая прошлое?

– Это была очень знаковая победа, впервые в истории. И сейчас, глядя на ростер и игру нынешней сборной Испании, думаю, что шансы у нас есть и они высоки. Если мы будем играть так, как должны, выполним наставления тренеров, будем думать только о победе – думаю, все будет хорошо.

- Как, в общем, оцениваете наши шансы на выход на чемпионат мира? И можем ли рассчитывать, что полностью увидим вас на чемпионате Европы?

- Да, на 100% увидите на чемпионате Европы, если, конечно, у меня все будет хорошо со здоровьем. Что касается чемпионата мира, если победим Испанию – шансы будут очень высоки.