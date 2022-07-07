Святослав Михайлюк: "Якщо ще й Лень приїде – це буде дуже-дуже хороша збірна"

Єдиний представник НБА у національній команді України з баскетболу – про відбір на чемпіонат світу, допомогу переселенцям та Олексія Леня

Святослав Михайлюк вперше за чотири роки приъхав у збырну України. Колаж: Segodnya.ua

Збірна України продовжує боротьбу за вихід на ЧС-2023. І вперше за чотири роки їй допомагає зірка НБА – 25-річний атакуючий захисник "Торонто Репторз" Святослав Михайлюк. Свят вже взяв участь у матчах проти Грузії та Північної Македонії. А напередодні гри з Іспанією (відбудеться 7 липня о 19.00) відповів на запитання Segodnya.ua.

"Лень має приїхати на Євробаскет"

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- Свят, дуже багато говорили про ваш приїзд на це вікно кваліфікації – відбудеться він чи ні. Які фактори, зрештою, стали вирішальним при прийнятті рішення?

- Існують правила НБА та ФІБА, що регулюють перебування гравця у збірній – у певний час, певні дати. Тож коли Україна і ФІБА між собою досягли домовленості про це, стало зрозуміло, що я зможу приїхати. Це було головним фактором, інакше я б не зміг провести більше часу у збірній для підготовки до Євробаскету.

Наш представник НБА прибув до табору національної команди. Фото: ФБУ

- Вболівальники у соцмережах вам пишуть, що треба було з собою до збірної і нашого другого представника у НБА – Олексія Леня – прихопити. Обговорювали з Льошою його приїзд? Чому не вийшло зараз і коли його чекати у команді?

- Він мав приїхати, але не зміг цього зробити за станом здоров’я – через проблеми зі спиною. Але повинен приїхати на Євробаскет.

- Як вас зустріли хлопці в команді, тренерський штаб, враховуючи, що минулого разу ви приїжджали до збірної у 2018-му? Встигли зігратися та адаптуватися?

- Мені дуже комфортно у збірній, оскільки я знайомий з усіма гравцями, які зараз знаходяться у таборі збірної – зі всіма я грав у збірних різних вікових категорій раніше. Тренерів також добре знаю.

Тому адаптуватися буле не не дуже тяжко – всі розуміють баскетбол, всі розуміють, як потрібно розставити акценти.

- Наскільки, за вашими відчуттями, змінився рівень команди з того часу, як ви востаннє приїжджали – він вищий, нижчий чи такий, як був?

- Я би сказав, що рівень високий – і ми маємо дуже хороші шанси вийти на чемпіонат світу, вдруге за всю історію. Всі грають на дуже високому рівні, всі – професіонали своєї справи. Склад команди оновився – багато гравців мого віку, молодих гравців, які тільки підтягуються до національної команди.

Тому, гадаю, за ці чотири роки рівень дещо підвищився. Бо молоді гравці щороку розвиваються і додають у професіоналізмі. Якщо ще й Олексій Лень приїде, думаю, це буде дуже-дуже хороша команда.

"У всіх дуже патріотичний настрій"

- Для нас усіх в Україні спорт і, зокрема, баскетбол, зараз, на жаль, не на першому місці. Бо всі наші думки, сили, емоції зараз спрямовані на війну – на те, щоб вижити і захистити свою державу. Наскільки тему війни обговорюють у збірній? І наскільки це впливає на загальний настрій і атмосферу у команді?

- Кожного дня бачимо якісь новини в інтернеті – завжди це читаємо і обговорюємо. Кожного дня є розмови про те, що відбувається у країні. У всіх дуже патріотичний настрій, всі хочуть виграти – і не лише через війну, а й тому, що це дуже важливі ігри для того, щоб потрапити на чемпіонат світу. Кожну гру сприймаємо, ніби останню.

- Наскільки на команду впливає те, що домашні матчі Україна вимушено проводить не вдома? Наскільки вам комфортно у Латвії? І як вам підтримка на трибунах, в тому числі від українців, які змогли туди доїхати?

- Умови в Латвії дуже комфортні. До того ж дуже багато українців приїхали нас підтримати, тож це радує. Але, звісно, якби ми грали в Україні, це було би краще. Бо там зали, у яких ми грали все своє життя. Думаю, тоді б ми показали набагато кращу гру, але що є – те є. Робимо те, що можемо, у тих умовах, які маємо.

Свят вже взяв участь у матчах проти Грузії та Північної Македонії. Фото: ФБУ.

"Зранку набрав батьків – вони сказали, що почалася війна"

- Як ви особисто дізналися про те, що в Україні почалася війна? Згадайте, що робили 24 лютого?

- За тиждень до того, як почалася війна, у мене в Канаді гостювали батьки. А потім полетіли додому, в Черкаси. Пам’ятаю, як напередодні – десь о 10 вечора, розмовляв з ними по телефону – чутки про війну вже ходили, тож ми обговорювали, що вона може початися. А коли набрав їх о 8 ранку, вони повідомили, що почалося.

Після батьків також набрав близьких друзів, які також знаходилися у Черкасах.

Зараз моя сім’я теж в Україні. Сподіваюся найближчим часом їх побачити. Я поки не зможу приїхати, але сподіваюся, що вони зможуть приїхати до мене.

- Війна вже стала особистою для дуже багатьох українців – кожен має рідних, знайомих, друзів, які служать у ЗСУ. Можливо, ви теж можете розповісти історії про ваших знайомих, про те, як ви їх підтримуєте?

- Так, маю друзів в Черкасах, Одесі, які добровольцями пішли захищати країну. Спілкуюся з ними, наскільки це можливо, бо вони мають дуже складний графік. Зрозуміли, що наші ритми життя зараз відрізняються. Тому намагаюся підтримувати зв’язок настільки, наскільки у них є на це час.

"Батько допомагає переселенцям у Черкаській області"

- Ви та Олексій Лень створили фонд "Надія для України". Розкажіть, будь ласка, детальніше, чим він займається, кому та як саме допомагає?

- Допомагає переселенцям в Україні. Кошти, які перераховуються Фонду, розподіляє мій батько, що знаходится у Черкасах. Він їздить по всій області – і надає допомогу біженцям. Купує необхідні речі для тих, хто цього потребує найбільше.

Мене дуже вразили історії людей, які знайшли прихисток у Корсуні-Шевченківському. Там мешкають родичі мого тата, тож я знаю, що місто прийняло дуже багато переселенців. Мої рідні допомогли їм з житлом, харчуванням, аби вони змогли пережити ці часи.

- Інші гравці НБА, можливо, ваші американські друзі, пропонували вам допомогу для українців за час війни?

- Так, дуже багато людей звертається – не тільки до мене, а й до Олексія Леня. Багато гравців хочуть допомогти – і багато гравців публічно засудили агресію Росії.

- Можливо, зможете залучити когось із зірок НБА? Номер Леброна Джеймса у вас залишився, наприклад?

- Так, номер залишився. Можу запитати – якщо він захоче цього, то без проблем.

"Тренер "Торонто" сказав, що у мене не було достатньо впевненості"

- "Торонто" завершив сезон наприкінці квітня. Вам вдалося відпочити, коли приступили до тренувань?

- Приступив до підготовки 26 травня. Тобто через 3 тижні після завершення сезону.

- Як загалом оцінюєте свій сезон в НБА, бо починався він більш оптимістично, а завершився, напевно, не так, як ви очікували?

- Так, спочатку все йшло добре, але потім перестав грати. Таке часом трапляється. Не знаю, чому, але так є.. Хотілось би, звісно, краще. Зараз треба готуватися до нового сезону, щоб показати себе з найліпшої сторони.

- Після того, як ви стали менше грати, у вас була розмова з тренером – можливо, він пояснював, чому у вас ігровий зменшився час?

- Під час сезону я про це не питав, але після сезону була розмова – тренер сказав, що у мене не було достатньо впевненості, почав промазувати кидкию Тож він почав міняти ротацію для команди. І ті хлопці почали краще грати, тому так.

Минулого літа Михайлюк підписав дворічний контракт із "Торонто". Фото: Toronto Raptors

"Відчуваю, що кожного дня форма стає кращою"

- А як оціните свій рівень нині у збірній, виходячи з матчів проти Грузії і Македонії? У грі проти македонців ви встановили рекорд результативності – 24 очки. Як відчуваєте, у якій ви зараз формі?

- Перша гра була дуже тяжкою, бо відбувалася майже відразу після перельоту з іншого континенту. Але тренери і гравці допомогли мені з адаптацію та акліматизацією. Відчуваю, що кожного дня форма стає кращою.

- На скільки відсотків зараз віддаєте збірній те, що можете, за власними відчуттями?

- Десь на 60%, напевно.

- Айнарс Багатскіс вас за щось критикував після цих двох матчів?

- Я би сказав, що завжди є моменти, за які можна критикувати у грі – і у мене вони, звісно, теж були. Тому, звісно, і критика присутня.

- У матчі проти Грузії було багато емоцій – і ви отримали неспортивний фол, і сутичка наприкінці сталася, у чому була причина?

- Грузинам не сподобалося, що ми взяли тайм-аут за кілька хвилин до закінчення матчу. Вважаю, що якби це була звичайна гра, і різниця очків була неважлива, – звісно, ми би цьгоо не робили. Але у цих умовах кожне очко в наступному раунді може стати вирішальним. Тому у цьому тайм-ауті я не бачу ніякої тренерської помилки. Ми все зробили правильно.

Михайлюк вважає, що збірна має гарні шанси зіграти на ЧС-2023. Фото: Parimatch Ukraine

- Вас здивувала перемога Грузії над Іспанією? Вона трохи зіпсувала нам загальну картину у турній таблиці…

- І так, і ні. Якщо ми виграємо в Іспанії, зробимо те, що маємо, сфокусуємося на власні роботі – ця гра не матиме ніякого значення.

- Коли ви минулого разу одягали майку збірної, то, власне, допомогли Україні отримати історичну перемогу над збірною Іспанії у Києві. Чим вам найбільше запам’яталася та гра? І які ваші очікування від сьогоднішньої гри проти Іспанії, враховуючи минуле?

- Це була дуже знакова перемога, вперше в історії. І зараз, дивлячись на ростер і гру нинішньої збірної Іспанії, думаю, що шанси у нас є, і вони високі. Якщо ми будемо грати так, як повинні, виконаємо настанови тренерів, будемо думати тільки про перемогу – гадаю, все буде добре.

- Як загалом оцінюєте наші шанси на вихід на чемпіонат світу? І чи можемо розраховувати, що стовідсотково побачимо вас на чемпіонаті Європи?

- Так, на 100% побачите на чемпіонат Європи, якщо, звісно, у мене все буде добре зі здоров’ям. Щодо чемпіонату світу, якщо переможемо Іспанію – шанси будуть дуже високі.