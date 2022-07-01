Збірна України здобула важливу перемогу у відборі ЧС-2023

Підопічні Айнарса Багатскіса у матчі відбору на ЧС-2023 обіграли команду Грузії та забезпечили вихід у наступне коло кваліфікації

Збірна України обіграла Грузію у відборі ЧС-2023 / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 1 липня, збірна України з баскетболу зіграла четвертий матч кваліфікації чемпіонату світу-2023. Номінально домашній матч, через агресію Росії, українці проводили в столиці Латвії Ризі.

У гостьовому поєдинку "синьо-жовті" поступилися збірній Грузії з рахунком 83:88. Тому нашій команді потрібно було обіграти суперника у матчі-відповіді з різницею мінімум у 6 очок.

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Українці виграли три чверті поєдинку, створивши солідний гандикап у 16 очок. І хоча збірна України поступилася в останній 10-хвилинці, проте наша команда втримала переможний рахунок – 79:66.

Найрезультативнішими у складі України стали В'ячеслав Бобров – 17 очок та Святослав Михайлюк (16).

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ЧС-2023. Кваліфікація. Група G.

Україна – Грузія – 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)

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Україна: Зотов (2), Лукашов (6), Санон (8+6 передач), Михайлюк (16+6 підбирань), Сидоров (4), Бобров (17+8 підбирань), Ткаченко (9+5 підбирань), Петров (3 ), Павлов, Крутоус (2), Пустовий (8+6 підбирань), Скапинцев (4).

Грузія: Макфадден (22), Бакрадзе, Андронікашвілі (4), Джинчарадзе (2), Шенгелія (21+5 підбирань), Бурджанадзе (1+5 підбирань), Корсантія, Берішвілі (1), Санадзе (8), Боколішвілі, Шермадіні (7) +11 підбирань), Бітадзе.

У паралельному матчі групи G Іспанія розгромила Північну Македонію (80:44), вибивши її з подальшої боротьби за путівку. Таким чином Україна забезпечила вихід до другого раунду відбору.

Наступні матчі збірної України:

04.07. Північна Македонія – Україна

07.07. Україна – Іспанія

Після групового етапу боротьбу за путівки на ЧС продовжать 3 найсильніші збірні кожної групи. За результатами другого кола кваліфікації буде сформовано чотири шістки і три найкращі збірні з кожної групи стануть володарями ліцензій від Європи на чемпіонат світу-2023.

Нагадаємо, свій останній матч "синьо-жовті" провели в перший день повномасштабного вторгнення Росії до України, зазнавши поразки від Іспанії.