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Сборная Украины добыла важную победу в отборе ЧМ-2023

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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1 июля, 23:21
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Подопечные Айнарса Багатскиса в матче отбора на ЧМ-2023 обыграли команду Грузии и обеспечили выход в следующий круг квалификации
Сборная Украины обыграла Грузию в отборе ЧМ-2023
Сборная Украины обыграла Грузию в отборе ЧМ-2023 / Фото: ФБУ, Коллаж: Сегодня

В пятницу, 1 июля, сборная Украины по баскетболу сыграла четвертый матч квалификации чемпионата мира-2023. Номинально домашний матч, из-за агрессии России, украинцы проводили в столице Латвии Риге.

В гостевом поединке "сине-желтые" уступили сборной Грузии со счетом 83:88. Поэтому нашей команде нужно было обыгрывать соперника в ответном матче с разницей минимум в 6 очков.

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Украинцы выиграли три четверти поединка, создав солидный гандикап в 16 очков. И хотя сборная Украины уступила последнюю 10-минутку, наша команда удержала победный счет – 79:66.

Самыми результативными в составе Украины стали Вячеслав Бобров – 17 очков и Святослав Михайлюк (16).

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ЧМ-2023. Квалификация. Группа G.

Украина – Грузия – 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)

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Украина: Зотов (2), Лукашов (6), Санон (8+6 передач), Михайлюк (16+6 подборов), Сидоров (4), Бобров (17+8 подборов), Ткаченко (9+5 подборов), Петров (3), Павлов, Крутоус (2), Пустовой (8+6 подборов), Скапинцев (4).

Грузия: Макфадден (22), Бакрадзе, Андроникашвили (4), Джинчарадзе (2), Шенгелия (21+5 подборов), Бурджанадзе (1+5 подборов), Корсантия, Беришвили (1), Санадзе (8), Боколишвили, Шермадини (7+11 подборов), Битадзе.

В параллельном матче группы G Испания разгромила Северную Македонию (80:44), выбив ее из дальнейшей борьбы за путевку. Таким образом Украина обеспечила выход во второй раунд отбора.

Следующие матчи сборной Украины:

  • 04.07. Северная Македония – Украина
  • 07.07. Украина – Испания

После группового этапа борьбу за путевки на ЧМ продолжат 3 сильнейшие сборные каждой группы. По результатам второго круга квалификации будут сформированы четыре шестерки и три лучшие сборные из каждой группы станут обладателями лицензий от Европы на чемпионат мира-2023.

Напомним, свой последний матч "сине-желтые" провели в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, потерпев поражение от Испании.

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