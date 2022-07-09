В раздевалках установят видеокамеры. Вот это будет зрелище

ФИФА намерена приблизить болельщиков к игрокам и повысить интерес к футболу, поэтому планирует во время чемпионата мира делать прямые трансляции из раздевалок

Так сборная Италии развлекалась в раздевалке после победы на Евро-2020 / Фото: Коллаж: Сегодня

Международная федерация футбола намерена не только использовать на ЧМ-2022 искусственный интеллект, но и транслировать происходящее в раздевалках команд.

По данным RMC Sport, организация рассматривает возможность установки камер в раздевалках сборных на ЧМ-2022. Картинку оттуда хотят передавать в прямом эфире или с небольшой задержкой.

Реклама

"Этот проект находится на верном пути, но он еще не полностью одобрен. Если его применят в ноябре, то он уже будет очень хорошо готов", – сообщил источник, близкий к ФИФА.

Читайте также: ТОП-10 игроков, которые не поедут на ЧМ-2022

Таким образом ФИФА намерена приблизить зрителей к футболистам и повысить интерес к игре. Футбольные болельщики уже шутят, что нововведение повысит интерес к женскому футболу. Все будут ждать пока кто-то из девушек не зайдет в раздевалку голой из душа.

Кстати, в Интернете стал популярным ролик, на котором Артем Фаворов поет в раздевалке "Ой, у лузі червона калина".

Реклама

Что еще необычного будет на ЧМ-2022

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

ЧМ-2022 станет первым в истории, который пройдет зимой и примет его мусульманская страна. Данный аспект вносит дискомфорт для представителей других стран во время турнира.

Реклама

К примеру, иностранцев будут судить за секс на одну ночь. Еще одно ограничение коснется алкогольных напитков. Во время матчей мундиаля на стадионах не будут продавать даже пиво.

Напомним также, что в Катаре решили селить болельщиков в пустынях.