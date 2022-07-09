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У роздягальнях встановлять відеокамери. Оце буде видовище

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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9 липня, 15:36
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ФІФА має намір наблизити вболівальників до гравців і підвищити інтерес до футболу, тому планує під час чемпіонату світу робити прямі трансляції з роздягальні
Так збірна Італії розважалася у роздягальні після перемоги на Євро-2020
Так збірна Італії розважалася у роздягальні після перемоги на Євро-2020 / Фото: Колаж: Сьогодні

Міжнародна федерація футболу має намір не лише використовувати на ЧС-2022 штучний інтелект, але і транслювати те, що відбувається у роздягальнях команд.

За даними RMC Sport, організація розглядає можливість встановлення камер у роздягальнях збірних на ЧС-2022. Картинку звідти хочуть передавати у прямому ефірі чи з невеликою затримкою.

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"Цей проект знаходиться на вірному шляху, але він ще не повністю схвалений. Якщо його застосують у листопаді, то він уже буде дуже добре готовий", – повідомило джерело, близьке до ФІФА.

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Таким чином ФІФА має намір наблизити глядачів до футболістів та підвищити інтерес до гри. Футбольні вболівальники вже жартують, що нововведення підвищить інтерес до жіночого футболу. Усі чекатимуть поки хтось із дівчат не зайде у роздягальню голою з душу.

До речі, в Інтернеті став популярним ролик, на якому Артем Фаворов співає у роздягальні "Ой, у лузі червона калина".

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Що ще незвичайного буде на ЧС-2022

Чемпіонат світу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

ЧС-2022 стане першим в історії, який пройде взимку та прийме його мусульманська країна. Цей аспект робить дискомфорт для представників інших країн під час турніру.

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Наприклад, іноземців судитимуть за секс на одну ніч. Ще одне обмеження торкнеться алкогольних напоїв. Під час матчів мундіалю на стадіонах не продаватимуть навіть пиво.

Нагадаємо також, що у Катарі вирішили селити вболівальників у пустелях.

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