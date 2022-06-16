Фанати ночуватимуть у пустелі. Які ще сюрпризи готують організатори ЧС-2022

Напередодні чемпіонату світу-2022 Катар зазнає величезних труднощів з розміщенням уболівальників під час турніру

Катар пропонує вболівальникам намети у пустелі для нічлігу під час ЧС / Фото: Колаж: Сьогодні

П'ять місяців залишається до відкриття Мундіалю у Катарі. Вже визначились усі учасники ЧС-2022. Але організатори, як і раніше, мають проблеми з місцями для ночівлі вболівальників.

За даними катарського туристичного офісу, у країні близько 30 тисяч готельних номерів. Але вісімдесят відсотків цих номерів вже зарезервовані для гостей FIFA.

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"Тому ми даємо людям можливість ночувати у пустелі", – повідомив Reuters менеджер з розміщення Омар Аль-Джабер.

Найдешевші намети коштуватимуть 200 доларів за ніч. У них буде вода та електрика, але не буде кондиціонера. З кожної тисячі наметів двісті будуть комфортабельнішими. Вони призначаються для вболівальників, які готові витратити більше грошей на нічліг.

Крім того, уряд Катару вирішив орендувати 2 круїзні кораблі, які стоятимуть на причалі протягом 4 тижнів і прийматимуть фанатів. Також влада Катару заохочує громадян здавати у цей період спальні місця.

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Якщо місць все одно буде недостатньо, Катар обіцяє побудувати додаткові приміщення в найближчі місяці. Можлива опція – поселення деяких фанатів у сусідніх країнах, звідки їх перевозитимуть на матчі спеціальні шатли.

Загалом Катар чекає близько 1,2 мільйона гостей протягом чотирьох тижнів турніру.

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Раніше ми повідомляли, як голова світового футболу Джанні Інфантіно захищає принизливі умови роботи у Катарі. На думку друга Путіна, ФІФА не несе відповідальності за смерть робітників, які загинули під час будівництва стадіонів.

Джанні ІнфантІно / Фото: AFP

Нагадаємо, чемпіонат світу у Катарі пройде з 21 листопада до 18 грудня.