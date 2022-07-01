ФІФА використає на ЧС-2022 штучний інтелект для фіксації офсайду. Як це працює

На турнірі в Катарі арбітрам VAR допоможе нова технологія визначення положення поза грою. Пояснюємо механізм її роботи

На ЧС-2022 штучний інтелект допоможе суддям фіксувати положення поза грою

Вже наприкінці року у Катарі пройде чемпіонат світу з футболу. Мундіаль стане унікальним з багатьох точок зору, адже турнір вперше пройде взимку та ще й у мусульманській країні.

Також ЧС-2022 стане дебютним для нових технологій. ФІФА анонсувала використання напівавтоматичної системи визначення офсайдів на матчах турніру за допомогою штучного інтелекту. Як вона працюватиме?

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Технологія забезпечуватиме передачу даних арбітрам у режимі реального часу. Для цього впроваджуватиме 12 спеціальних камер під дахи стадіонів Катару. Вони і відстежуватимуть положення м'яча щодо 29 різних точок на тілі гравця.

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Ці точки стосуватимуться лише ігрових частин тіла, без рук. У середину самого м'яча впровадять чіп, який зчитуватиме потрібну інформацію і передаватиме арбітрам VAR.

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Ті в свою чергу протягом декількох секунд отримують дані і перевіряють ще раз легітимність рішення. Після винесення вердикту телеглядачі та вболівальники на стадіоні побачать 3D-проєкцію спірного моменту. Докладніше з механізмом дії системи визначення офсайда можна ознайомитись на YouTube-каналі ФІФА.

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Нагадаємо, що ЧС-2022 пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня. Збірна України не зуміла відібратися на Мундіаль, програвши у фіналі плей-офф відбору Уельсу