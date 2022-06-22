У Катарі заборонять займатися сексом під час ЧС-2022. Як зробити це легально

Катарські закони жорсткі щодо інтрижок на одну ніч або навіть цивільних шлюбів

Здається, цій чарівній особі не до вподоби катарські закони

Наприкінці року у Катарі пройде чемпіонат світу з футболу 2022. Цей Мундіаль стане унікальним у багатьох сенсах через країну, яка його приймає.

Раніше ЧС жодного разу не проходив узимку. До того ж це перший турнір, який прийме мусульманська країна. Цей нюанс вносить певний дискомфорт для представників інших країн, де не звикли до таких консервативних законів.

Реклама

Читайте також: Букмекери назвали головного фаворита ЧС-2022

Футбольних фанатів уже попереджають про заборону сексу в Катарі. Єдиним винятком для вболівальника може стати його офіційний чоловік чи дружина.

А ось інтимні зв'язки з незнайомими людьми або громадянським подружжям у країні вважаються злочином. За це "зловмиснику" світить до семи років ув'язнення.

Реклама

Читайте також: Друг Путіна захищає принизливі умови роботи у Катарі

Поліція Катару закцентувала на тому, що для іноземців у цьому питанні не буде жодних поблажок. Також фанатів попросили утриматися від вияву почуттів на публіці незалежно від орієнтації.

Нагадаємо, що раніше у Катарі вирішили селити вболівальників у пустелях. Чемпіонат світу пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.