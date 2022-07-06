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Лига чемпионов 2022/2023

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Казахи обломали российского тренера, который решил проигнорировать украинца

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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6 июля, 23:51
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Ференцварош Станислава Черчесова не смог добыть победу в Казахстане над Тоболом. Тренер не взял на игру Александра Зубкова
Станислав Черчесов не смог добыть победу в Лиге чемпионов без Александра Зубкова
Станислав Черчесов не смог добыть победу в Лиге чемпионов без Александра Зубкова

Сегодня подошли к концу первые матчи 1 квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022-2023. Вчера было сыграно 8 поединков, сегодня – семь.

В первой игре дня венгерский Ференцварош под руководством Станислава Черчесова не смог обыграть в гостях казахский Тобол. В заявку на игру не попал украинец Александр Зубков. По слухам, из-за отдыха после матчей за сборную Украины.

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Единственным украинцем, который вышел сегодня на поле, стал игрок Динамо Батуми Александр Азацкий. Его команда на выезде противостояла Словану из Братиславы, за который на правах аренды выступает футболист Динамо Эрик Рамирес.

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С конца второго тайма грузины играли в меньшинстве, однако это не помешало увезти им из Словакии нулевую ничью. Также без голов закончился поединок Шерифа, который еще недавно возглавлял Юрий Вернидуб. Молдаване разошлись миром со Зриньски.

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Все результаты первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:

  • Пюник (Армения) – Клуж (Румыния) – 0:0
  • Мальме (Швеция) – Викингур (Исландия) – 3:2
  • Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория) – 2:0
  • Балкани (Косово) – Жальгирис (Литва) – 1:1
  • Лех (Польша) – Карабах (Азербайджан) – 1:0
  • ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия) – 1:0
  • Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта) – 3:0
  • Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 3:0
  • Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия) – 0:0
  • Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фареры) – 3:0
  • ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия) – 1:0
  • Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания) – 1:0
  • Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова) – 0:0
  • Марибор (Словения) – Шахтер Солигорск (Беларусь) – 0:0
  • Слован (Словакия) – Динамо Батуми (Грузия) – 0:0

Ответные матчи пройдут 12 и 13 июля. Напомним, что Динамо начнет свой путь в ЛЧ со второго раунда отбора. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет Фенербахче.

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