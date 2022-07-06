Казахи обламали російського тренера, який вирішив проігнорувати українця

Ференцварош Станіслава Черчесова не зміг здобути перемогу в Казахстані над Тоболом. Тренер не взяв на гру Олександра Зубкова

Станіслав Черчесов не зміг здобути перемогу в Лізі чемпіонів без Олександра Зубкова

Сьогодні добігли кінця перші матчі 1 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022-2023. Вчора було зіграно 8 поєдинків, сьогодні – сім.

У першій грі дня угорський Ференцварош під керівництвом Станіслава Черчесова не зміг обіграти у гостях казахський Тобол. До заявки на гру не потрапив українець Олександр Зубков. З чуток, через відпочинок після матчів за збірну України.

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Єдиним українцем, який вийшов сьогодні на поле, став гравець "Динамо Батумі" Олександр Азацький. Його команда на виїзді протистояла Словану із Братислави, за який на правах оренди виступає футболіст Динамо Ерік Рамірес.

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З кінця другого тайму грузини грали у меншості, проте це не завадило відвезти їм зі Словаччини нульову нічию. Також без голів закінчився поєдинок Шерифа, який ще нещодавно очолював Юрій Вернидуб. Молдавани розійшлися миром із Зрінскі.

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Усі результати першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів:

Пюнік (Вірменія) – Клуж (Румунія) – 0:0

Мальме (Швеція) – Вікінгур (Ісландія) – 3:2

Лудогорець (Болгарія) – Сутьєска (Чорногорія) – 2:0

Балкані (Косово) – Жальгіріс (Литва) – 1:1

Лех (Польща) – Карабах (Азербайджан) – 1:0

ТНС (Уельс) – Лінфілд (Північна Ірландія) – 1:0

Шемрок Роверс (Ірландія) – Хіберніанс (Мальта) – 3:0

Шкупі (Північна Македонія) – Лінкольн Ред Імпс (Гібралтар) – 3:0

Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Угорщина) 0:0

Буде-Глімт (Норвегія) – Клаксвік (Фарери) – 3:0

ХІК (Фінляндія) – РФШ (Латвія) – 1:0

Дюделанж (Люксембург) – Тірана (Албанія) 1:0

Зрінскі (Боснія та Герцеговина) – Шериф (Молдова) – 0:0

Марібор (Словенія) – Шахтар Солігорськ (Білорусь) – 0:0

Слован (Словаччина) – Динамо Батумі (Грузія) – 0:0

Матчі у відповідь пройдуть 12 і 13 липня. Нагадаємо, що Динамо розпочне свій шлях до ЛЧ із другого раунду відбору. Суперником підопічних Мірчі Луческу стане Фенербахче.